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Gaziantep'ten Nisan ayında 927 milyon dolarlık ihracat yapıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: ''Gaziantep büyük bir özveriyle büyümeye devam ediyor

İHA

Gaziantep'ten Nisan ayında 927 milyon dolarlık ihracat yapıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: ''Gaziantep büyük bir özveriyle büyümeye devam ediyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan nisan ayı verilerine göre, Gaziantep’ten nisan ayında yüzde 5 artışla 927 milyon 172 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.
Başkan Ünverdi, ihracat rakamlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede ülke ve bölge sanayisinin en önemli üretim merkezlerinin başında gelen Gaziantep’in büyük bir özveriyle ihracatını artırmaya devam ettiğini söyledi. Nisan ayı ihracat rakamları hakkında bilgiler veren Ünverdi, ocak nisan döneminde ise Gaziantep’in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında artışla 3 milyar 568 milyon 155 bin dolara ulaştığını kaydetti. Gaziantep’in aylık ve dönem bazında 6. sırada yer aldığını dile getiren Ünverdi, küresel sorunlar ve kriz dönemlerinde üretim yapmanın ve katma değer oluşturmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığının altını çizerek, “Bu süreçte büyük fedakarlıklarla adeta destan yazan sanayici, ihracatçı, çalışan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun, zorluklara göğüs gerip üretmeye devam ediyorlar” dedi. TÜİK tarafından bugün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına da değinen Ünverdi, tüm dünyada enflasyona dayalı belirsizliğin devam ettiğini kaydederek, “Ülkemizde enflasyon rakamlarındaki yüksek artışlar sanayicilerimizi olumsuz etkilemeye devam diyor. Maliyet yükü her geçen gün biraz daha artarken sanayicilerimiz fiyat belirlemekte büyük zorluk yaşıyor. Biz artık kullandığımız hammaddeyi yerine nasıl koyabileceğimizi düşünmeye başladık. İmalat sanayinde hammadde ve enerji fiyatları başta olmak üzere üretim maliyetlerimiz çok yüksek. Tüketici fiyatlarının düşmesi için de üretim maliyetlerindeki artışların önüne geçmek gerekiyor. Tüketici fiyatları ile üretici fiyat endeksindeki fark da yaklaşık iki katı oranında devam ediyor. Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 69,97 artarken, üretici fiyatlarındaki artış yüzde 121,82 olarak gerçekleşti. Yine bugün İSO tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI anketine göre nisan ayında 49,2 ile imalat sektöründe bir düşüş söz konusu ve tüm bu göstergeler ışığında sürdürülebilir sanayi için kamu tarafından yeni destek, tedbir ve kolaylaştırıcı adımlara ihtiyaç olduğu da bir gerçektir” diye konuştu. Banka kredi limitlerinin yetersizliği ve kredi maliyetlerindeki yükselişlere de dikkati çeken Ünverdi, kur artışları sonrasında hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselişlerin doğrudan firmaların üretim maliyetlerinin yükselmesine sebep olduğunu belirterek, “Bu doğrultuda çok sayıda firmamızın sermayesi değer kaybetmiştir. Bu nedenle bankaların firmalara sağlamış olduğu kredi limitleri yetersiz kalmakta olup, kredi limitleri artırılmalıdır. Ayrıca 23.4.2022 tarihli TCMB’nin zorunlu karşılık değişikliği, bankaların zorunlu karşılıklar yükümlülüğünü artırırken kredi maliyetlerini yükseltmiştir” ifadelerini kullandı.
Sanayide sürdürülebilirlik için sanayicilerin sorunlarını her platformda dile getirdiklerini aktaran Ünverdi, “Sıkıntılarımız olsa da ülke olarak güzel bir bayram yaşadık ve ihracat rakamlarındaki artış da memnuniyet vericidir. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız bir konunu da yoktur. Geçmişte de çok büyük zorlukların üstesinden geldik, inşallah dünyanın darboğazdan geçtiği bu zorlu dönemi de el birliği ile atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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