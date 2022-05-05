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23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti

İHA

23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti

Gaziantep'te hurdacılık yapan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kentte sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk'tan uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine 23 yaşındaki gencin bulunduğu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kapıyı kırarak içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Seyfettin Çabuk'u yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yakınları tarafından haber alınamayan gencin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı
Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde inceleme yaparak delil topladı. Öldürülen gencin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir günde iki hurdacı cinayeti
Kentte, sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi ve bir günde iki hurdacı cinayetinin yaşanması ise dikkat çekti.
Her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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