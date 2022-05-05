Gaziantep FK´ya Kayserispor maçı öncesinde moral ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK´ya Kayserispor maçı öncesinde moral ziyareti

DHA

Gaziantep FK´ya Kayserispor maçı öncesinde moral ziyareti


Ahmet ATMACA Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep Valisi Davut Gül, Süper Lig´in 36´ncı haftasında yarın Kayserispor´la karşılaşacak olan Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek teknik ekibe ve futbolculara başarı temennilerinde bulundu. Gül, ligde son üç maç kaldığını ve futbolculara güvendiğini söyleyerek takımı desteklediklerini dile getirdi.
Ziyaret Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleşti. Ziyarete Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, ilçe parti başkanları ve teknik heyet katıldı. Vali Davut Gül, futbolcular ve teknik heyetle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu. Gül, ligde son üç maç kaldığını ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne güvendiklerini söyleyerek yarın oynanacak Kayserispor karşılaşması için başarı dileklerinde bulundu.
"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ´NE GÜVENİYORUZ"
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Futbol Kulübü´nün şehirle bütünleştiğini ve kulübün bir takım dışında şehir için duygusal bir anlam ifade ettiğini söyledi.
Hem bayramlaşmak hem de Kayserispor maçı öncesinde başarı dileklerinde bulunmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Gül, "Gaziantep Futbol Kulübü şehrin en önemli değerlerinden birisidir. Gaziantep Futbol Kulübümüz bizim için sadece bir futbol takımı değil bu şehrin geçmişi ve geleceğidir. Son üç maçımız kaldı. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza, futbolcularımıza ve bu uğurda emek harcayan herkese güveniyoruz ve hepsini de destekliyoruz. Bugün hem bayramlaşmak hem de yarın oynanacak maç için başarı dileklerinde bulunmaya geldik" diye konuştu.
AKINAL: TAKIMIMIZ KAYSERİ MAÇINI ALIP HER ŞEYİ UNUTTURACAK
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, takımın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağını ve benzer başarılara daha önce imza attıklarını söyledi.
Takımın yarın oynanacak Kayserispor maçını kazanarak her şeyi unutturabileceğini söyleyen ve futbolcularına güvendiğini dile getiren Akınal, şu ifadeleri kullandı: "Ligin son üç haftasına girdik. Biraz zorlu bir üç hafta. Sakatlıklardan, cezalılardan dolayı istenmeyen puan kayıpları oldu. Futbolcu arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yarın Kayseri´yi yenip her şeyi bize unutturacaklarını ümit ediyoruz. Bizim futbolcularımızın istedikleri zaman başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında da gördük. Bu maçı da küçümsemeyip aynı tempo ile oynarsak bu maçı alıp her şeyi unutacağımızı ümit ediyorum. Bu şevkle de çalışıyor arkadaşlarımız. Bu işi yarın başaracağız."
BULUT: FAZLA SÖZE GEREK YOK, TAKIMIMIZ CEVABINI YEŞİL SAHALARDA VERECEK
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın gereken cevabı yarın sahada vereceğini , açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Zaten bu takım, bu futbolcular bu sene neler yapabileceklerini ispat ettiler. Bu saatten sonra konuşmak değil, yeşil sahada yarın cevabını vermemiz gerekiyor hep birlikte. Takımım adına iyi de bir cevap olacağını düşünüyorum."
GÜVENÇ:
Takım kaptanı Günay Güvenç ise takımın şu an içinde bulunduğu durumun iyi olmadığını ancak durumu düzeltecek olanın da yine kendileri olduğunu belirterek takımına güvendiğini söyledi.
Takımın gidişatını yarınki oynanacak maçta döndüreceklerini söyleyen Güvenç, "Dört senedir bu kulüpteyim. Birkaç kulüpte oynadım. Bu kulübün değerini en çok anlayanlardan biriyim. Kulübümüzün sadece profesyonellik adına değil duygusallık adına da ne kadar önemli olduğunu takım arkadaşlarıma iletiyorum. Şu anki durumda performansımızın altında kaldığımızı biliyoruz. Bunu değiştirecek olan da yine biziz. Takım olarak kendimize güveniyoruz. Zor zamanlardan geçtik. Takım olarak biz elimizden geleni yapacağız. Cevabımızı şu durumda sadece sahada verebiliriz. Son zamanlarda iyi gidişatımız olmasa da söz veriyoruz kazanan biz olacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vali Davut Gül'ün ziyareti
Davut Gül'ün açıklamaları
Cevdet Akınal'ın açıklamaları
Erol Bulut'un açıklamaları
Günay Güvenç'in açıklamaları
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ
2022-05-05 18:00:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhracatta Gaziantep rekoru
YEREL HABERLER İhracatta Gaziantep rekoru
Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak ...
23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
YEREL HABERLER 23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş ...
Gaziantep'te yüksek akım uyarısı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yüksek akım uyarısı
Şahinbey'de bahar ile birlikte asfalt çalışmaları hız kazandı Başkan Tahmazoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Şahinbey'de bahar ile birlikte asfalt çalışmaları hız ...
Gaziantep ihracatı yılın ilk çeyreğinde 3.5 milyar dolara ulaştı GTO Başkanı Yıldırım: ''Türkiye'nin ihracat hedefine en fazla katkı sunan illerden biriyiz''
YEREL HABERLER Gaziantep ihracatı yılın ilk çeyreğinde 3.5 milyar ...
Aracında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Aracında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Gaziantep'ten Nisan ayında 927 milyon dolarlık ihracat yapıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: ''Gaziantep büyük bir özveriyle büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'ten Nisan ayında 927 milyon dolarlık ...
Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını ...
GAÜN Uluslararası Gençlik festivali düzenlenecek
YEREL HABERLER GAÜN Uluslararası Gençlik festivali düzenlenecek
Gaziantep'i Ramazan Bayramı'nda 280 bin kişi gezdi
YEREL HABERLER Gaziantep'i Ramazan Bayramı'nda 280 bin kişi gezdi
Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava
YEREL HABERLER Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava
Şehitkamil kırsalında bilim seferberliği Şehitkamil'de bugüne kadar 2 bin 540 öğrenci bilimsel etkinliklere katılım sağladı.
YEREL HABERLER Şehitkamil kırsalında bilim ...
Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu
AFAD kampındaki malzemeleri gizlice satan memur tutuklandı
YEREL HABERLER AFAD kampındaki malzemeleri gizlice satan memur ...
Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü 
YEREL HABERLER Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp ...
Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: ...
Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı Devrilen otobüsün içerisinde bulunan 37 yolcudan 14'ü yaralandı Kazayı yara almadan atlatan yolcular başka otobüse bindirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 ...
Gaziantep'te otomobil, şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil, şarampole devrildi: 2 yaralı
Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi bayramda da görev başındaydı
Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru esnafla bayramlaştı
YEREL HABERLER Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru esnafla bayramlaştı
Engelli anne, oğlunun nikah ve düğününe belediyenin asansörlü aracıyla götürüldü Engelli annenin talebine kayıtsız kalınmadı
YEREL HABERLER Engelli anne, oğlunun nikah ve düğününe belediyenin ...
Şehir trafiğini rahatlatacak, ulaşımı kolaylaştıracak alternatif yol Başkan Fadıloğlu, yol çalışmasını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Şehir trafiğini rahatlatacak, ulaşımı kolaylaştıracak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.