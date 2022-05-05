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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatta Gaziantep rekoru

İHA

İhracatta Gaziantep rekoru

İhracatta olumlu performansını Nisan ayında da sürdürmeyi başaran Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), geçtiğimiz ay yüzde 2,8’lik artışla 1 milyar 35 milyon 439 bin dolarlık ihracat seviyesini yakaladı. Dış ticarette Bölgenin öncü şehri Gaziantep ise Nisan ayını yüzde 5’lik bir artışla 927 milyon 172 bin dolarlık ihracatla tamamladı.
Bölgenin güncel ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başlayan ve 2 yıldan fazla bir süreye mal olan; sosyal, ekonomik ve pek çok açıdan zorluklarla dolu günleri geride bırakarak bugünlere ulaştık. Toplumsal hayatı durma noktasına getiren ve her türlü ticaretin sekteye uğradığı bu zor günlerin telafisini gerçekleştirmenin yolları aranırken, RusyaUkrayna savaşının piyasalara olumsuz etkileri ile de bir sonraki adımı öngöremediğimiz bugünlerde bile hem Bölgemiz hem de ilimiz Gaziantep, ihracat performansımızdaki istikrarlı artışını sürdürmeye devam ederek tarihimizin en yüksek Nisan ayı ihracatını gerçekleştirmişlerdir. Yine Nisan ayında Bölgemizden 162 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken; Gaziantep’ten 1.837, bölgemizden ise 2.557 firma aktif olarak ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakamlarla bölgemiz ve Gaziantep ihracatçı sayısı bakımından tarihimizin en yüksek Nisan ayı seviyesine ulaşmışlardır. Tüm güçlüklere rağmen ülkemiz kalkınması için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bütün ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum'' şeklinde konuştu.
Bölgeden 4 Milyar 135 Milyon 712 bin dolarlıkihracat
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan yazılı açıklamada 2022 yılı genelindeki ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre OcakNisan 2022 döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük artışla ihracatını 4 milyar 135 milyon 712 dolar seviyesine çıkardı. Aynı dönemde Gaziantep de 3 milyar 568 milyon 155 bin dolarlık ihracatıyla geçtiğimiz yıla göre yüzde 12,6 oranında bir artış kayda aldı'' ifadelerini kullandı.
Bölge ihracatçısının çalışkanlığını takdir eden Kileci, “Bölgemiz ihracat hacmindeki istikrarını sürdürmeye devam ediyor. En büyük zenginliğimiz tabii ki beşerî sermayemiz. Azim, kararlılık ve emekleriyle Bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomimize değer katan tüm ihracatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat
Bölge ihracatında en büyük paya sahip ülkeler ve ürün grupları hakkında da bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 39 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 18,2 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 16,6 pay ile üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2022 OcakNisan döneminde 186 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kileci, ''Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, İran, Libya, İsrail ve Mısır Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ürün gruplarına baktığımızda ise Bölgemizden en çok makine halıları, iplikler, pastacılık ürünleri, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demirçelik mamulleri ile ağaç ve orman ürünleri ihraç edildiğini görüyoruz'' dedi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı: yüzde 129
2022 yılında 3 milyar 568 milyon 155 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in ihracatının ithalatını karşılama oranının yüzde 129 olduğunu, en çok ihracat gerçekleştirilen sektörlerin; Tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörleri olduğunu belirten GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, 2022 yılı Nisan ayında GAİB'e bağlı diğer illerden Kahramanmaraş'ın 133,7 milyon dolar, Mardin'in 73 milyon dolar, Malatya'nın 38,9 milyon dolar, Diyarbakır'ın 19 milyon dolar Şanlıurfa'nın 18,7 milyon dolar, Adıyaman'ın 8,2 milyon ve Kilis'in 7,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini kamuoyu ile paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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