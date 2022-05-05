Kritik maç öncesi Gaziantep Futbol Kulübü'ne moral ziyareti Gaziantep kent protokolü Gaziantep FK’yi ziyaret etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ligde kalma yolunda Kayserispor ile çok kritik bir maça çıkacak olan Gaziantep FK’yi kent protokolü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Davut Gül, kulübün kentin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, yarınki maçta futbolculara başarı diledi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Y. Kayserispor'la kendi evinde çok kritik bir mücadele çıkacak olan ve ligde kalma yolunda en az bir puana ihtiyaç duyan Gaziantep Futbol Kulübü'ne kent protokolü moral ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Gaziantep Valisi Davut Gül ile beraberindeki AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz ve CHP İl Başkanı Neşet Uçar tesislerde ziyaret etti. Vali Gül ve beraberindeki heyet, kulüp başkanı Cevdet Akınal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen protokol üyeleri yarın ki maç öncesi takıma moral verdi.



“Gaziantep FK kentin en önemli değerlerinden biri”

Ziyarette konuşmasına, tüm futbolcuların, teknik heyetin ve kulüp çalışanlarının geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Vali Gül, Gaziantep şehrinin kulübün arkasında olduğunu aktardı. Gaziantep FK’nin kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyleyen Gül, “Bu kulüp bizim için sadece futbol takımı değil, geçmişi ve geleceğidir. Son 3 maçımız kaldı. Biz başkanımıza, yönetimine, futbolculara, emeği olan herkese güveniyoruz ve destekliyoruz. Yarın oynayacağınız maçta başarılar dilemek için geldik. Yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Futbolcularımıza güveniyoruz”

Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, futbolculara güvendiklerini ve maçı kazanmak istediklerini belirterek, her yönden iyi bir takıma ve futbolcu grubuna sahip olduklarını söyledi. Sakatlık ve cezalılardan dolayı takımın istenmeyen puan kayıpları yaşadığını paylaşan Akınal, "Yarın futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Yarın yenip her şeyi unutturacaklarını umut ediyoruz. Futbolcularımızın istedikleri zaman başaramayacakları hiç bir şey yok. Bunu büyük maçlarda gördük. İnşallah bu maçı da alacağız. Rakibi asla küçümsemeyin. İnşallah yarın bu işi başaracağız” dedi.

Teknik Direktör Erol Bulut ise takıma güvendiğini vurgulayarak, "Fazla söze gerek yok. Zaten bu takım bu sene çoğu maçta kendini ispat etti. Bu saatten sonra konuşmak değil yarın yeşil sahada hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.