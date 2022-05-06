Gaziantep'te, firari FETÖ/PDY hükümlüsü tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A., yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın kentte olduğunu saptadı. E.A., savcılık kararıyla bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan E.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-06 16:31:53



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