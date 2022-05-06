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Bankadaki sır intiharda anne detayı Güvenlik görevlisinin ölmeden dakikalar önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımı yürekleri dağladı Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada kendisini odaya kilitleyerek kalbine ateş etti Önce kendisini odaya kilitledi, sonra beylik tabancası ile kalbine ateş etti Ölmeden önce sosyal medyadan annesine veda etmiş

İHA

Gaziantep'te güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Bekir Özdemir, kendisini görev yaptığı özel bankadaki bir odaya kilitleyerek beylik tabancasıyla intihar etti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ölümünden yarım saat öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı annesine veda mesajı ise yürekleri dağladı.

Bankadaki sır intiharda anne detayı Güvenlik görevlisinin ölmeden dakikalar önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımı yürekleri dağladı Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada kendisini odaya kilitleyerek kalbine ateş etti Önce kendisini odaya kilitledi, sonra beylik tabancası ile kalbine ateş etti Ölmeden önce sosyal medyadan annesine veda etmiş

Gaziantep'te güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Bekir Özdemir, kendisini görev yaptığı özel bankadaki bir odaya kilitleyerek beylik tabancasıyla intihar etti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ölümünden yarım saat öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı annesine veda mesajı ise yürekleri dağladı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'nda bulunan özel bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bankada 4 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Bekir Özdemir, saat 16.00 sıralarında kendisini bankada bulunan bir odaya kilitledi.

Beylik tabancası ile kalbine ateş etti
Özdemir, daha sonra beylik tabancası ile kalbine ateş etti. Silah sesini duyan banka çalışanları odaya girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra sağlık ekipleri de olayın yaşandığı banka odasına girerek durumu ağır olan güvenlik görevlisine kalp mesajı yaptı. Bir süre kalp masajı yapılan güvenlik görevlisi Bekir Özdemir, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölmeden önce sosyal medyadan annesi ile vedalaştı
Çalıştığı bankada intihar ederek hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Bekir Özdemir'in olaydan yarım saat önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Henüz intihar nedeni öğrenilemeyen Özdemir'in dikkat çeken paylaşımı ise yürekleri dağladı. Güvenlik görevlisinin ölümünden yaklaşık yarım saat öncesinde yaptığı paylaşımda 'Annem, canım annem, hayattaki tek gerçeğim. Ben gidiyorum, sakın gidiyorum diye üzülme ve beni affet. Vedam bir tek sana çünkü hayatta senden başka kimsem olmadı. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak annem" ifadeleri yer aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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