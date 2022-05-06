Naksan Plastik faaliyetlerini Kimpack markası altında sürdürecek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ihaleyle satışa çıkardığı Naksan Plastik, faaliyetlerine artık Kimpack markası altında devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Naksan Plastik faaliyetlerini Kimpack markası altında sürdürecek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ihaleyle satışa çıkardığı Naksan Plastik, faaliyetlerine artık Kimpack markası altında devam edecek

İHA

Naksan Plastik faaliyetlerini Kimpack markası altında sürdürecek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ihaleyle satışa çıkardığı Naksan Plastik, faaliyetlerine artık Kimpack markası altında devam edecek

Naksan Plastik, faaliyetlerine ABY Ambalaj'ın markası olan Kimpack ile devam edecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) tarafından gerçekleştirilen satış ihalesinde 1 milyar 476 milyon 180 bin lira ile en yüksek teklifi veren İstanbul merkezli ABY Plastik Ambalaj AŞ, Naksan Plastik'in yeni sahibi oldu.
Şirket açıklamasına göre, Gaziantep'te faaliyetlerini yürütmek üzere Kimpaş Grubu tarafından 580 milyon TL sermaye ile kurulan ABY Plastik Ambalaj, sektörünün en büyük firmalarından Naksan Plastik Ticari İktisadi Bütünlüğünü satın alarak Kimpack çatısı altında üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümesini sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. ABY Plastik Ambalaj, Naksan Plastik'i devralırken yaklaşık 2 bin çalışanın kıdem ve ihbar gibi özlük haklarından oluşan ve toplamı 125 milyon TL’yi aşan yükümlülüğü de üstlenmiş oldu.
Üretim kesintisiz devam edecek
Şirket bununla birlikte, satış öncesi TMSF kayyumluğu döneminde alınan siparişleri takip ederek imalatına başlanan ancak henüz tamamlanamayan ürünleri de en kısa zamanda müşterilerine teslim edecek.
Yıllık 280 bin tonun üzerinde ambalaj üretimine sahip olan ve 1979’da plastik ambalaj alanında üretici olarak hizmet vermeye başlayan Naksan Plastik, Kimpack bünyesine katılmasıyla 150 bin metrekare alanda ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. Sanayi, tarım, hizmet sektörlerinin tamamının tedarikçisi konumunda bulunan ve endüstriyel shrink film, strech film, palet örtüleri, ağır hizmet torbaları, sera örtüleri, malç filmleri, ev tekstili ambalajları, fleksibıl ambalajlar ile her türlü baskılı baskısız torba ve poşette yıllık 280 bin tonun üzerinde ambalaj üretimiyle Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük tesislerinden birine sahip olan Naksan, Kimpack markası ile plastik ambalaj sektöründe faaliyetlerine devam edecek.
''Sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkıyor
Kimya Mühendisliği alanında lisansüstü eğitimini Amerika'da USC Üniversite'sinde tamamlamış olan Lütfi Abay, Petrokimya'da çalıştığı yıllarda elde ettiği bilgi ve MPAŞ, Türkiye'deki ilk Masterbatch üretimini gerçekleştirdiği kuruluşundan bu yana öncü ve yenilikçi vizyonunu sürdürmenin yanı sıra Lütfi Abay'ın oğullarının sürece dahil olmasıyla faaliyet alanlarına toz polietilen üretimi ve ham madde ticaretini de ekledi. Masterbatch üretiminde Türkiye'nin öncü kuruluşlarından birisi olan KİMPAŞ, üretim alanına genişletip Naksan Plastik Ticari İktisadi Bütünlüğü'nü de satın alarak Kimpack markası ile gücünü artırdı.
Son 16 yılını eğitime adayan Kimpaş AŞ'nin kurucusu Lütfi Abay, Türkiye genelinde öğrencilere verdiği destekler ve memleketi Sivas'ta yaptırdığı okul ve yurtlarla da biliniyor. 2013 yılında kurduğu Lütfi Abay, Kültür ve Eğitim Vakfı (LAKEV) ise her yıl ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs vermeyi sürdürüyor. Ayrıca LAKEV, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan öğretim elemanlarının yürüttüğü bilimsel araştırmalara destek olarak her yıl LAKEV Bilim Ödülleri Töreni düzenliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bankadaki sır intiharda anne detayı Güvenlik görevlisinin ölmeden dakikalar önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımı yürekleri dağladı Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada kendisini odaya kilitleyerek kalbine ateş etti Önce kendisini odaya kilitledi, sonra beylik tabancası ile kalbine ateş etti Ölmeden önce sosyal medyadan annesine veda etmiş
YEREL HABERLER Bankadaki sır intiharda anne detayı Güvenlik ...
Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor ''Gaziler diyarından Şehitler'' diyarı projesiyle 7 yılda 145 bin 227 kişi ecdadıyla buluşuyor
YEREL HABERLER Şahinbey'in torunları ecdadıyla buluşuyor ''Gaziler ...
Gaziantep'te, firari FETÖ/PDY hükümlüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, firari FETÖ/PDY hükümlüsü tutuklandı
Eski bakanın isminin verildiği ilkokul açıldı
YEREL HABERLER Eski bakanın isminin verildiği ilkokul açıldı
İş yerinin önünden hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER İş yerinin önünden hırsızlık kamerada
Gazianteplileri kültür, sanat ve sporla dolu bir Mayıs ayı bekliyor
YEREL HABERLER Gazianteplileri kültür, sanat ve sporla dolu bir ...
Kubba: ''Çalışan sağlığında mavi ve güvenli hastaneyiz''
YEREL HABERLER Kubba: ''Çalışan sağlığında mavi ve güvenli ...
Gaziantep’te kimyasal madde yangını paniği 3 saat boyunca sönmeyen yangın caddeyi trafiğe kapattırdı Su ile sönmeyen kimyasal maddeyi kum dökerek söndürdüler
YEREL HABERLER Gaziantep’te kimyasal madde yangını paniği 3 saat ...
Gaziantep FK´ya Kayserispor maçı öncesinde moral ziyareti
YEREL HABERLER Gaziantep FK´ya Kayserispor maçı öncesinde moral ...
Kritik maç öncesi Gaziantep Futbol Kulübü'ne moral ziyareti Gaziantep kent protokolü Gaziantep FK’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kritik maç öncesi Gaziantep Futbol Kulübü'ne moral ...
İhracatta Gaziantep rekoru
YEREL HABERLER İhracatta Gaziantep rekoru
Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak ...
23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
YEREL HABERLER 23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş ...
Gaziantep'te yüksek akım uyarısı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yüksek akım uyarısı
Şahinbey'de bahar ile birlikte asfalt çalışmaları hız kazandı Başkan Tahmazoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Şahinbey'de bahar ile birlikte asfalt çalışmaları hız ...
Gaziantep ihracatı yılın ilk çeyreğinde 3.5 milyar dolara ulaştı GTO Başkanı Yıldırım: ''Türkiye'nin ihracat hedefine en fazla katkı sunan illerden biriyiz''
YEREL HABERLER Gaziantep ihracatı yılın ilk çeyreğinde 3.5 milyar ...
Aracında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Aracında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Gaziantep'ten Nisan ayında 927 milyon dolarlık ihracat yapıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: ''Gaziantep büyük bir özveriyle büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'ten Nisan ayında 927 milyon dolarlık ...
Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını ...
GAÜN Uluslararası Gençlik festivali düzenlenecek
YEREL HABERLER GAÜN Uluslararası Gençlik festivali düzenlenecek
Gaziantep'i Ramazan Bayramı'nda 280 bin kişi gezdi
YEREL HABERLER Gaziantep'i Ramazan Bayramı'nda 280 bin kişi gezdi
Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava
YEREL HABERLER Düğün yapan çiftlere kral dairesi bedava
Şehitkamil kırsalında bilim seferberliği Şehitkamil'de bugüne kadar 2 bin 540 öğrenci bilimsel etkinliklere katılım sağladı.
YEREL HABERLER Şehitkamil kırsalında bilim ...
Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.