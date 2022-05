Naksan Plastik faaliyetlerini Kimpack markası altında sürdürecek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ihaleyle satışa çıkardığı Naksan Plastik, faaliyetlerine artık Kimpack markası altında devam edecek

Naksan Plastik, faaliyetlerine ABY Ambalaj'ın markası olan Kimpack ile devam edecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) tarafından gerçekleştirilen satış ihalesinde 1 milyar 476 milyon 180 bin lira ile en yüksek teklifi veren İstanbul merkezli ABY Plastik Ambalaj AŞ, Naksan Plastik'in yeni sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, Gaziantep'te faaliyetlerini yürütmek üzere Kimpaş Grubu tarafından 580 milyon TL sermaye ile kurulan ABY Plastik Ambalaj, sektörünün en büyük firmalarından Naksan Plastik Ticari İktisadi Bütünlüğünü satın alarak Kimpack çatısı altında üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümesini sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. ABY Plastik Ambalaj, Naksan Plastik'i devralırken yaklaşık 2 bin çalışanın kıdem ve ihbar gibi özlük haklarından oluşan ve toplamı 125 milyon TL’yi aşan yükümlülüğü de üstlenmiş oldu.

Üretim kesintisiz devam edecek

Şirket bununla birlikte, satış öncesi TMSF kayyumluğu döneminde alınan siparişleri takip ederek imalatına başlanan ancak henüz tamamlanamayan ürünleri de en kısa zamanda müşterilerine teslim edecek.

Yıllık 280 bin tonun üzerinde ambalaj üretimine sahip olan ve 1979’da plastik ambalaj alanında üretici olarak hizmet vermeye başlayan Naksan Plastik, Kimpack bünyesine katılmasıyla 150 bin metrekare alanda ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. Sanayi, tarım, hizmet sektörlerinin tamamının tedarikçisi konumunda bulunan ve endüstriyel shrink film, strech film, palet örtüleri, ağır hizmet torbaları, sera örtüleri, malç filmleri, ev tekstili ambalajları, fleksibıl ambalajlar ile her türlü baskılı baskısız torba ve poşette yıllık 280 bin tonun üzerinde ambalaj üretimiyle Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük tesislerinden birine sahip olan Naksan, Kimpack markası ile plastik ambalaj sektöründe faaliyetlerine devam edecek.

''Sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkıyor

Kimya Mühendisliği alanında lisansüstü eğitimini Amerika'da USC Üniversite'sinde tamamlamış olan Lütfi Abay, Petrokimya'da çalıştığı yıllarda elde ettiği bilgi ve MPAŞ, Türkiye'deki ilk Masterbatch üretimini gerçekleştirdiği kuruluşundan bu yana öncü ve yenilikçi vizyonunu sürdürmenin yanı sıra Lütfi Abay'ın oğullarının sürece dahil olmasıyla faaliyet alanlarına toz polietilen üretimi ve ham madde ticaretini de ekledi. Masterbatch üretiminde Türkiye'nin öncü kuruluşlarından birisi olan KİMPAŞ, üretim alanına genişletip Naksan Plastik Ticari İktisadi Bütünlüğü'nü de satın alarak Kimpack markası ile gücünü artırdı.

Son 16 yılını eğitime adayan Kimpaş AŞ'nin kurucusu Lütfi Abay, Türkiye genelinde öğrencilere verdiği destekler ve memleketi Sivas'ta yaptırdığı okul ve yurtlarla da biliniyor. 2013 yılında kurduğu Lütfi Abay, Kültür ve Eğitim Vakfı (LAKEV) ise her yıl ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs vermeyi sürdürüyor. Ayrıca LAKEV, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan öğretim elemanlarının yürüttüğü bilimsel araştırmalara destek olarak her yıl LAKEV Bilim Ödülleri Töreni düzenliyor.

