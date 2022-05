Başkan Tahmazoğlu'ndan Anneler Günü kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesaj ile Anneler Gününü kutladı.

Başkan Tahmazoğlu her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer olmadığını kaydetti.

Tahmazoğlu, ''Anneler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda, anneliğin karşılıksız ve şartsız bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar kutsal bir görev, yüce bir duygu olduğunu ifade etti. Mesajında sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerin aile ve toplum hayatının temel direği olduğunu da vurgulayan Tahmaozğlu, ''Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan annelerimize sadece Anneler Günü’nde değil, yılın her gününde, hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Annelerimiz; hoşgörünün, merhametin, saf bilginin tükenmez kaynağıdır. Annelik, başka hiçbir duyguyla karşılaştırılamayacak kadar çok yüce ve karşılık beklemeden verilen tek sevgi kaynağıdır. Fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim gönül borcumuzu ödeyemeyiz. Bu vesileyle, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, fedakârlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren her biri sevgi sembolü annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

