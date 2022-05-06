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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fatma Şahin'den Anneler Günü kutlaması

İHA

Başkan Fatma Şahin'den Anneler Günü kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında, annenin doğduğumuzda ilk ses, ilk nefes, sevgi, şefkat ve merhameti ile sığınılan ilk liman olduğunu ifade etti.
Çocukları hayata hazırlayan, ilk adımda elinden tutan, ilk kelimesini öğreten, eğitim ve çalışma hayatında yanında bulunan annelerin, fedakarlığın ve sabrın mimarı olduğunu belirten Başkan Şahin mesajında, “Bir bebeği dünyaya getirmek, onu sevgi ve şefkatle kucağına almak, güzel ahlak ve terbiye ile yetiştirmek, anneliğin kerametidir. Annelik bizim geleneğimizde ilahi merhametin yeryüzündeki tecellisidir” ifadelerini kullandı.
“Anneler mutluysa toplum mutludur”
Bir ülkenin anneleri ne kadar güçlü olursa yetiştirdikleri nesillerin de o denli başarılı ve üretken olacağını dile getiren Şahin, “Geleceğin anneleri olacak kız çocuklarımıza iyi bir eğitim sağlamak, anne ve bebek sağlığını iyileştirmek, kadınlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, kadın istihdamını arttırmak ve kadın emeğine hak ettiği değeri kazandırmak, kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayata eşit bireyler olarak katılımlarını temin etmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Annelerimiz huzurluysa, toplum huzurludur. Annelerimiz mutluysa, toplum mutludur. Annelerimiz güvendeyse, toplum güvendedir. Anne sevgisini almış bir çocuk toplumsal yaşantısında da özverili, saygılı ve anlayışlı bir kişiliğe sahip olur. Bu durumda medeniyet anlamında annelerimizin öneminin yüksek olduğunun farkındayız. Yeni Türkiye'nin anahtarı annelerimizdir. Ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin ve anne adaylarımızın, yüreklerine evlat ateşi düşmüş, evlat acısını tatmış, ‘vatan sağ olsun’ diyerek bağrına taş basmış şehit ve gazilerimizin cefakâr analarının da ellerinden öpüyor ve Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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