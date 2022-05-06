Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

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Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmanın ilk yarısı 11 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşu kaleci Lung kurtardı.

25. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

26. dakikada yapılan santra sonrası topla buluşan Maxim, rakiplerini geçerek ceza sahasına kadar girdikten sonra yerden vuruş yaparak topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 11

33. dakikada yapılan orta sonrası Lung almak isterken sahipsiz kalan topu ağlara gönderin Maxim'in golü kaleciye faul olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

45. dakikada Gaziantep FK'nın sol çaprazdan Mirza Cihan ile kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden az farkla dışarı gitti.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kamil Çetin xx, Hakan Karalbacık xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy xx, Tosca xx, Angelo Sagal x, Doğan Erdoğan x, Recep Niyaz x, Mirza Cihan x, Maxim xx, Joao Figueiredo xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Ekrem Kılıçarslan, Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, Mendyl, El Messaoudi, Merkel, Stankovski, Muhammet Demir

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kayserispor: Lung xx, Onur Bulut x, Attamah x, Kolovetsios x, Carole x, Campanharo x, İbrahim Akdağ xx, Gökhan Sazdağı x, Abdulkadir Parmak x, Emrah Başsan x, İlhan Parlak xxx (Yasir Subaşı dk. 39 x)

Yedekler: Cenk Gönen, Bilal Bayazit, Uğur Demirok, Arif Kocaman, Emre Demir, Hayrullah Erkip, Carlos Mane

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Maxim (dk. 26) (Gaziantep FK), İlhan Parlak (dk. 25) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Maxim (Gaziantep FK) İbrahim Akdağ, Yasir Subaşı (Kayserispor)

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