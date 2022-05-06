Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: 1-1



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Hakan Karabalcık

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Dk. 63 Merkel), Sagal, Maxim, Mirza Cihan (Dk. 46 Muhammet Demir), Figueiredo (Dk. 74 Hamza Mendyl)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung Carole, Kolovetsios, Attamah, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Gökhan Sazdağı (Dk. 68 Mane), Abdulkadir Parmak (Dk. 68 Hayrullah Erkip), Emrah Başsan (Dk. 81 Emre Demir), İlhan Parlak (Dk. 38 Karahan Yasir Subaşı)

GOLLER: Dk. 26 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 24 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Maxim (Gaziantep FK), İbrahim Akdağ, Karahan Yasir Subaşı, Carole (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36´ncı haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK'nın Süper Lig'de kalması kesinleşti. Altay ve Çaykur Rizespor ise Süper Lig'ten düşen son takımlar oldu.

8´inci dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kazanan konuk takımda topun başına geçen Onur Bulut´un ortasında topa iyi yükselen Gustavo´nun kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

23´üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Recep Niyaz Figueiredo´ya oynadı. Topla buluşan Figueiredo´nun ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Lung kurtardı.

24´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan İbrahim Akdağ´ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen İlhan Parlak´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

26´ncı dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında topla buluşan Maxim, topu sürükleyerek ceza alanı içerisine sokuldu. Maxim´in rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

33´üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan´ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Maxim topu ağlara gönderdi ancak maçın hakemi golden önce faul olduğunu tespit etti.

51´inci dakikada Gaziantep FK ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim´in ortasında topu önünde bulan Ertuğrul Ersoy´un vuruşu az farkla auta çıktı.

54´üncü dakikada orta alandan gelişen Kayserispor atağında Abdulkadir Parkmak´ın ara pasında topla buluşan Carole´un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Günay kurtardı.

58´inci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Emrah'ın çaprazdan şutu direkten döndü.

76´ncı dakikada Gaziantep FK sağ taraftan köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Maxim´in ortasında topa iyi yükselen Sagal´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 sonuçlandı

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ

2022-05-06 22:02:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.