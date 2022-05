Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 36´ncı haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarın istifa çağrısı ile ilgili yöneltilen soruya ilişkin, bazı şeylerin boşuna gerçekleşmediğini ve her şeyin zamanı geldiğinde konuşulacağını ifade etti. Taraftarın tepkisini anladığını dile getiren Bulut, Gaziantep FK takımının içinden geçtiği dönemde en azından bu maçta taraftardan destek beklediklerini kaydetti. İlerleyen haftalarda konuşup bu konuda çözümü kesinlikle bulacaklarını anlatan Bulut, daha önceki açıklamasını hatırlatarak, ekonomik şartlardan dolayı transfer yapılamadığını belirtti.

"EKONOMİK ŞARTLAR YOKTU, TRANSFER YAPILAMADI"

Ligin ilk yarısında sergiledikleri performansı, sezonun ikinci yarısında sergileyemediklerinin altını çizen Bulut, ´´Taraftarlarımızdan takımın yanında olmalarını beklerdim. Her şeyin bir nedeni var. Bazı şeyler boşuna gerçekleşmiyor. Her şeyin de zamanı var. Şu an zamanı değil. Taraftar tabi bağıracak. Mutluluğunu ya da mutsuzluğunu belirtecek. Ama en azından taraftarımızın takımın yanında olmasını beklerdim. Bize bağırsınlar, biz 30 yıldır taraftar tepkisine alışığız. En azından takımın yanında olmalarını isterdim. Her şeyin bir nedeni var. O nedenlere gelmek istemiyorum ve o nedenleri açıklamak istemiyorum. Önümüzdeki haftalarda konuşup bu konuda çözümü kesinlikle bulacağız. Basın açıklamam var. Açıklamamda net ortada benim dediğim. Ekonomik şartlar yoktu transfer yapılamadı. Elinizde ne varsa onunla devam etmek zorundasınız. Bunu ben zorla yönetime yükleyemem. Yönetim ne yapacak. Maddi olarak yoksa yapamazsınız. Futbolcuların ödemeleri için yönetim zaten çaba gösteriyor. Yabancı transferi yapmak istiyorsanız maddi durumunuz el vermeli. Bu net. Biz de dedik. Biz bu arkadaşlarımızla ilk yarı buraya kadar iyi geldik. Futbolcularımıza güvendik ve devam ettik. Kayseri şu anda bizden 1 puan önümüzde. Kayserispor 5 tane transfer yaptı. Yeni sezon için ekibimle birlikte bir plan yapacağız. Transfer komitesi ile bunu paylaşacak ve bir karar vereceğiz. Kimlerin gidip kimlerin kalacağını belli edeceğiz.´´

"FUTBOLCULAR STRES ALTINDAYDI"

Maç ile ilgili de konuşan Bulut, kritik bir maç olduğunu ve takımın ligte kalabilmesi için 1 puana ihtiyacı olduğu için oyuncuların stresli olduğunu kaydetti. Sezonun ikinci yarısında istenilen futbola ulaşamadıklarını belirterek, "1 puana ihtiyacımız olan bir maçtı. Maça baktığımızda ortada olan bir maçtı. İki tarafın da pozisyonları vardı. İlk yarı birkaç pozisyonumuz vardı. Unuttuğumuz duruma baktığımızda futbolcularımız stresliydi. Ligde kalabilmek ve devam edebilmek adına 1 puana ihtiyacımız vardı. Futbolcular bu tür durumlarda stresli olabiliyor. Sezonun ikinci yarısında istediğiniz futbola ilk yarıda olduğu gibi ulaşamadık. Sonuçta önümüze bakmamız lazım. İki maçımız daha var´´diye konuştu.

HİKMET KARAMAN: EKSİKLERİMİZ OLMASA MAÇ FARKLI OLURDU

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, Beşiktaş maçı sonrası sakatlıklar yaşandığını ve onun da bu maçı etkilediğini ifade etti. Karaman, 3-4 oyuncunun eksik olduğunu ve bu eksiklikler olmasaydı maçın farklı olabileceğini belirterek, `´Gaziantep için de bizim için de zorlu bir süreç. Beşiktaş maçında çok ciddi sakatlıklar yaşadık. İlhan maç içerisinde gol atmasına karşın sakatlandı ve bu maçı etkiledi. İkinci yarı direkten dönen pozisyon vardı. Bunun dışında da pozisyonlar vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. 3-4 sporcumuz daha aramızda olsaydı çok daha farklı bir maç olurdu. Gaziantep bulunduğu konum itibariyle çok stresliydi. Seyirciler de futbolcular da bunu hissettirdi. O kadar hasta ve sakat oyuncu grubu ile geldik. Empati yapmak lazım. Artık bizim odaklanmamız gereken salı günü oynayacağımız kupa maçıdır. Söylediğim gibi çok önemli oyuncularımız eksikti. İlhan´ın bile çıkması çok etkiledi. Oyuncuları değiştirdim. Rakip takım bunun üzerine hamleler yaptı. 1 puan ile ayrıldık. Artık maç bitti geri dönüş yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.

