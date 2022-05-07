Başkan Fadıloğlu’nun ‘Anneler Günü’ mesajı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Anne sevgisi, en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu mesajında, “Anne sevgisi, en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir. Merhamet ve şefkatiyle yüreklerimizi kuşatan, ilk öğretmenimiz, sığınağımız, korunağımız, ilk duacımız, baş tacımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, annelerimize, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı, “Merhamet ve şefkatiyle yüreklerimizi kuşatan ilk öğretmenimiz, sığınağımız, korunağımız, ilk duacımız, baş tacımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; annelerimize, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Anne sevgisi, en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir. Annelerimiz, karşılıksız sevginin en güzelini vermişlerdir. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı olduğu unutulmamalıdır. Annelerimiz, ailenin temel direği ve toplumun geleceğidir. Annelerimizin değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, kendilerine hak ettikleri değeri göstermeliyiz. Yaşamımız boyunca vazgeçmediğimiz, desteğini aradığımız, yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişmeyeceğimiz annelerimizin bizlere verdiği yüce değerleri, bizler de çocuklarımıza aktarabilmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin, ‘Cennet, annelerin ayaklarının altındadır’ sözü, dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti anlatması açısından çok anlamlıdır. Yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla değeri biçilemeyen başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın bir kez daha Anneler Günü’nü tebrik ediyor, tüm annelerimize aile fertleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum”.

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