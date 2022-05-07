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Gaziantep’ten Ukrayna'ya 23 tonluk kuru gıda yardımı Gaziantep’ten kardeş Kharkiv’e yardım eli Büyükşehir, 23 tonluk kuru gıda yardımını Ukrayna’ya gönderdi

İHA

Gaziantep’ten Ukrayna'ya 23 tonluk kuru gıda yardımı Gaziantep’ten kardeş Kharkiv’e yardım eli Büyükşehir, 23 tonluk kuru gıda yardımını Ukrayna’ya gönderdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna’nın Gaziantep ile kardeş şehri olan Kharkiv’e hijyen ve sağlık setinin ardından 23 tonluk kuru gıda yardımı gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son hazırlıkları denetlemek ve gönderilen kuru gıda ürünlerini incelemek için çalışma ekibini ziyaret etti.
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşta yaşanan yıkımdan etkilenen halk için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, özellikle çocuk, kadın ve engelli gruplarının yaşadığı zorlukların giderilmesi için yeni yardım tırını Ukrayna’nın Kharkiv şehrine gitmesi için hazırladı.

“Kardeşlik illaki aynı karında doğmak değil, iyi günde kötü günde bir arada olma anlamına geliyor”
Başkan Fatma Şahin, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu, bu vasfın gözyaşı, savaş olmasın diye sağlam bir iradeyle ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ anlayışını göstermek anlamına geldiğini ifade ederek, “Bayramdan çıktık. Bizim için çok özel bir bayram Ramazan Bayramı. Barış konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir taraftan en büyük desteği biz veriyoruz bir taraftan da savaşın en büyük mağdurları çocuklar, kadınlar, engelliler yani tüm dezavantajlı grupların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu kaosta onlar çok sıkıntı ve zorluk yaşıyorlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 23 kardeş belediyesi olan bir büyükşehiriz ve kardeş sayımızı çoğaltıyoruz. Kardeşlik illaki aynı karında doğmak değil, iyi günde kötü günde bir arada olma anlamına geliyor” dedi.

“Bizim bütün mücadelemiz savaşlar ve gözyaşların değil sevginin, kardeşliğin, muhabbetin hakim olduğu bir dünya”
Şahin, açıklamasının devamında bölgede yaşanan ihtiyaçlar konusunda kardeş şehir Kharkiv’in ilgili makamlarıyla iletişime geçildiğini söyleyerek, “Özellikle sağlık, çocuk bezi gibi malzemeleri üzerinde durdular. Organize sanayimiz bu konuda çok güçlü ve hayırsever. Bir taraftan onların desteği, bir taraftan da bizim sosyal destek sistemimizle bu konuda bir çalışma yaptık ve tırlarımızı göndermiştik. Şimdi de gıdayla ilgili yaptığımız paketleri kardeş şehrimize göndermek için buradayız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizim bütün mücadelemiz savaşlar, gözyaşları olmasın, sevginin, kardeşliğin, muhabbetin hakim olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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