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Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor Şahin: “Karavan turizminde ‘Bende varım’ diyenleri Gaziantep’e bekliyoruz”

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Alleben Göleti kıyısında sürdürdüğü yeni karavan alanı inşaa çalışmalarında sona geldi. Yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "1 ay sonra karavan turizminde 'Bende varım' diyenleri Gaziantep'e bekliyoruz" dedi.

Gaziantep yeni karavan alanına kavuşuyor Şahin: “Karavan turizminde ‘Bende varım’ diyenleri Gaziantep’e bekliyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Alleben Göleti kıyısında sürdürdüğü yeni karavan alanı inşaa çalışmalarında sona geldi. Yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “1 ay sonra karavan turizminde ‘Bende varım’ diyenleri Gaziantep’e bekliyoruz” dedi.

Gaziantep’te Alleben Göleti kıyısında, 10 bin metrekare alana kurulan, 45 karavanı aynı anda misafir edebilecek şekilde inşaa edilen alan 1 ay sonra hizmete açılacak. Kovid19 salgını sonrası turizm sektöründe yeni yükselen trend olan karavan turizminde Gazi şehrin tercih edilen noktalardan biri olması için yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Alleben Göleti kenarında yaptığı karavan parkı alanının yoğun ilgi görmesi üzerine karşı tarafında yeni alan için hazırlıkları tamamladı. 35 karavanın geldiği 10 karavanın ise kiralık olarak bulunacağı 45 karavanlık alan için geri sayım başladı.

Tesiste her şey düşünüldü
Turistlerin doğa ile iç içe olacağı, doğa manzarasıyla keyifli zaman geçirecekleri yeni tesiste ihtiyaçların tamamı düşünüldü. Alanda Misafirlerin gri ve pis sularını deplase edecekleri altyapı tamamlandı. Elektrik ve su sistemlerinden yararlanmaları için karavan parklarının başına ilgili üniteler yerleştirildi. Ayrıca 45 karavana hizmet edecek ortak mutfak alanı, banyo, bulaşıkhane ve büfenin bulunduğu açık kapalı binalar olacak.
Alana ziyarette bulunan ve çalışmaları yerinde gören Başkan Fatma Şahin, yeni tesisin Yeşil Gaziantep’i yansıtan muhteşem bir manzarası olduğunu aktardı.
Şahin, pandemi sonrası turizmde yapılması gerekenler için düzenledikleri çalıştaylarda doğa, doğallık, deneyimleme, karavan ve kanyon turizminin yükselen değer olacağının anlaşıldığı belirterek, “Turizm için en güzel yeri Alleben Göleti’nin çevresi olarak gördük. Burada doğal bir güzellik var. Elimizdeki imkanlarla karavan turizmi için altyapıyı hemen oluşturduk. Baktık ki bütün dünyadan büyük bir ilgi büyük bir memnuniyet var. Geçen geldiğimizde Londra’dan bir ekibin olduğunu gördük, geçen hafta bayram dolayısıyla doluydu ve İtalyanlar gelmişti. Buraya gelenler şehre iniyor, alışveriş yapıyor, müzelerimizi geziyor, şehri tanıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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