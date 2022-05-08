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Ev sahibi olmayı hayal ettiler, 60 milyon lira dolandırıldılar Aynı evi onlarca kişiye satıp, “Biz de dolandırıldık” dediler

İHA

Ev sahibi olmayı hayal ettiler, 60 milyon lira dolandırıldılar Aynı evi onlarca kişiye satıp, “Biz de dolandırıldık” dediler

Gaziantep’te bir inşaat firmasının aynı daireyi çok sayıda kişiye satarak yüzlerce kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığını iddia eden vatandaşlar, kendilerine "Biz de dolandırıldık" diyen şirket sahiplerinin ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezdiğini belirttiler.
Gaziantep’te faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yapımı devam eden konut projelerinde her bir daireyi çok sayıda kişiye satarak yüzlerce kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığını iddia eden vatandaşlar basın açıklaması düzenledi. İnşaat firmasının dolandırdığı iddia edilen yaklaşık 100 kişi, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Ev sahibi olma hayaliyle başvurdukları firmaya yüzbinlerce lira kaptıran vatandaşlar, şirketin daireleri çok sayıda kişiye sattığını söyledi. “Adalet isteriz” sloganı atan mağdur vatandaşlar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ağır ilerlediğini belirterek, şirket sahiplerinin dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmesini hazmedemediklerini söyledi.

“Şirket sahipleri de bize ‘dolandırıldık’ diyor”
Mağdurlar adına basın açıklaması yapan Hacı Çiçek, Yükseliş Turan Yatırım’ın kendilerini 4 yıl önceden kandırmaya başladığını ancak dolandırıldıklarını 1 yıl önce kadar öğrendiklerini öne sürdü. Şirketin Beylerbeyi ve Yeditepe’de başlattığı inşaat temellerini göstererek insanlardan peşinat topladığını savunan Çiçek, “O projelerden insanlar ev satın alıyor. Peşinat olarak 100200 bin lira arasında para alıyor. Evini, arabasını, arazisini ve altınlarını satıp bu firmaya ödeyen insanlar var. Bunun karşılığında firma ev vereceğini söylüyor. Biz 7 ay önce dolandırıldığımızı anladık. Çünkü inşaat bir türlü ilerlemiyor. Daire teslimi yapılmıyor. Biz bunu görünce şüphelenmeye başladık. Ofislere gittik. O ara insanlar şirketin ofislerinin önünde tanışarak dolandırıldığını anlıyor. Bu defa hakkımız olan evlerimizi talep ettik. Şirket sahibi Turan Geçit ve Sedat Demir, ‘Biz de dolandırıldık, paramız yok’ diyor. Hepimiz mağduruz. 300’e yakın mağdur var. Ortada 60 milyon lira bir para var” ifadelerini kullandı.

“Şirket sahipleri paramızı dışarıda gezerek yiyorlar”
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Vali Davut Gül’den destek beklediklerini ifade eden Çiçek, “4 ay önce sayın valimiz bizi makamında ağırladı. Bizi cumhuriyet başsavcılığına yönlendirdi. Biz de gidip başvurumuzu yaptık ama 4 ayda tek bir adım ilerleme kaydedilmedi. Mağdurlar olarak özel avukatta tuttuk. Avukatımız savcılara sürecin hızlanması için uyarı yapıyor ama hareket yok. Şirket sahipleri Turan Geçit ve Sedat Demir, çok rahat bir şekilde geziyorlar. Sosyal medya hesabından paramızı nasıl yediklerini paylaşıyorlar. Biz de devlete ve adalete güveniyoruz. Ancak bizim sabrımız taşmak üzere, devlet bize sahip çıksın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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