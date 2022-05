Kan veren spor ayakkabıyı kapacak

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde her yıl düzenlenen ve çeşitli hediyelerin verildiği kan bağış kampanyasında bu yıl ise kan veren herkese spor ayakkabısı hediye edilecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek kan bağış kampanyasına kan veren herkese spor ayakkabısı hediye edileceğini söyledi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu 16 Mayıs’ta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek olan kan bağış kampanyasına herkesi davet ederek, "Vatan için can millet için kan veririz. Şahinbey Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışı kampanyamızı bu yıl 16 Mayıs’ta yine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenliyoruz. Bağışladığımız 1 ünite kan ile 3 farklı insanın hayatını kurtarabilir, kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Ayrıca kan bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize sağlıklı bir yaşam için spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 16 Mayıs'ta Demokrasi Meydanı’nda kan vermeye davet ediyorum” dedi.

Kan bağış kampanyalarında tek noktada en fazla kan kan bağışı toplama ve en fazla bayan katılımcı rekorlarıyla Şahinbey Belediyesi bu yıla kadar düzenlediği ve çeşitli hediyelerin verildiği organizasyonlarda toplamda 20 bin 284 ünite kan toplanmasında Kızılay’a destek oldu.

