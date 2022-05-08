Leyla'dan sonra projesinin 5. Eğitim Kampı Gaziantep'te düzenlendi

Kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için kurulmuş, gönüllü bir iyilik projesi olan Leyla'dan Sonra'nın 5. eğitim kampı programı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Leyla’dan Sonra Projesi eğitim kampı programının 5’incisi İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’nın ardından Gaziantep'te gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in desteği ile GBB Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı ile GAÜN ortaklığında gerçekleştirilen eğitim kampına 53 tıp fakültesinden 278 öğrenci katıldı. 2 gün süren kamp programında Gaziantep’te kronik rahatsızlığı bulunan minik bedenler için gelecek dönemin planlaması, alanında uzman eğitmenlerce yapıldı.

''Siz bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz''

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen kampta yaptığı konuşmada, Leyla’da Sonra Projesi’nin çok önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Siz bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz. Sizleri burada ağırlamak ve bu projenin bir parçası olmak bizler için çok sevindirici ve gurur verici. Gaziantep Tıp Fakültesi Gençlik Platformu’nun kronik hastalığı olan çocuklarla vakit geçirerek onlarla oyun oynaması ve bu projede kayda değer bir potansiyeli olması şehrimiz adına önemli. Çocuklarımızı uzun süren hastane günlerinde mutlu etmek ve hastanedeki zor süreçlerinde onların yüzlerini gülümsetmek örnek bir davranış.”

Programın devamında konuşmacı olarak yer alan Opr. Dr. Mehmet Emintürk ve Uzman Dr. Tutku Tanrıkulu Tek ise projenin hikayesinden ve hedeflerinden bahsederek Gaziantep’te atılacak adımlar hakkında konuştu.

Kamp programının sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tıp öğrencileri ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

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