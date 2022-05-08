Kızı öldürülen anneden duygulandıran ziyaret Anneler gününü kızının mezarında geçirdi Anne Şahin: “Kızım sen bana gelemiyorsun, ben sana geldim”

Mersin’de bir polis memuru tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin’in annesi Aysel Şahin, Anneler Günü’nü kızının mezarında geçirdi. Gözyaşına boğulan Şahin’in, “Kızım sen bana gelemiyorsun. Ben sana geldim” şeklindeki sözleri duygulandırdı.

Mersin’de, 19 Eylül 2017 tarihinde polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin’in annesi Aysel Şahin, Anneler Gününde kızının mezarını ziyaret etti. Evladının mezarı başında gözyaşına boğulan anne Şahin’in ziyareti duygulandırdı. Kızının mezarına güller bırakan Şahin, kadın cinayetlerinin son bulması için dua etti. Feray’ın kabrinin başında kızının fotoğraflarına sarılan anne Şahin’in, “Kızım sen bana gelemiyorsun. Ben sana geldim” demesi yürekleri dağladı.



“Sen olsaydın bana anneler günü hediyesi alırdın”

Tek taleplerinin adaletin yerini bulması olduğunu aktaran acılı anne Şahin, kadına şiddetin son bulmasını istediklerini belirterek, “Anneler ağlamasın. Kızımı benden kopardılar. Biz sensiz, sen de bizsiz kaldın. Sen olsaydın kardeşin Anıl’ı, ağabeyini, babanı hepsini organize ederdin. Bana Anneler Günü sürprizi hazırlardın. Anıl’a doğum günü, bana da Anneler Günü hediyesi alırdın. Ama şimdi neredesin? Kızım sen bana gelemiyorsun. Ben sana geldim” ifadelerini kullandı.



Olayın geçmişi

Olay, 19 Eylül 2017 tarihinde, Mersin’in Mezitli ilçesinde meydana geldi. Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul’un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Aykul, olayın şakalaşma sonucu meydana geldiğini öne sürürken adliyeye sevk edilen Fatih Burak Aykul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hakkında, “Kasten adam öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanan Aykul, Mersin 5 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

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