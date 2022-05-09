Hemşirelik haftası kutlaması

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu, tarihi çok eskilere dayanan hemşirelik mesleğinin toplumsal ihtiyaçlardan doğduğunu belirtti.

1218 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Ovayolu, hemşireliğin geçmişten günümüze çok önemli aşamalar kaydederek, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğine vurgu yaptı.

Günümüzde sağlık sistemindeki kalitenin artan önemi, hasta ve çalışan memnuniyetinin olmazsa olmaz hale gelmesinin, nitelikli işgücü konusunda hemşirelerin önemini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Ovayolu, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum gününde kutlanan 12 Mayıs Hemşireler Günü’nün dünyada 1954 yılından bu yana, ülkemizde ise 1964 yılında kutlanmaya başlandığını ifade etti.

“Uluslararası Hemşireler Konseyi, hemşireler günü kutlamalarına öncülük etmektedir ve her yıl bir tema belirlemektedir” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ovayolu mesajında, ''Konsey, 2022 Uluslararası Hemşireler Günü için temayı: “Hemşireler: Öncü Bir Ses, Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı Gösterin” olarak belirlemiştir. Bu tema göz önünde tutulduğunda gerek bireysel gerekse toplumsal gereksinimlerin giderilmesinde hemşirelik mesleğinde nitelikli bir işgücü sağlayarak, hakları konusunda daha koruyucu davranılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu temanın oluşturulmasında tüm ülkeleri geniş ölçekte etkisi altına alan COVID19 pandemisi etkili olmuştur. Çünkü pandemi hemşirelik yönetimi ve uygulamalarında ani krize ve beraberinde hızlı bir değişim sürecine neden olmuştur. Uluslararası Hemşireler Konseyi tüm sayılara ulaşılamamasına rağmen, dünya genelinde 23 binden fazla sağlık çalışanının COVID19 ile enfekte olduğunu, 600 hemşirenin ise bu enfeksiyon nedeniyle yaşamını kaybettiğini açıklamış, bu yetkin insan gücü kaybının bir sonucu olarak da ‘hemşirelikte liderliğe’ yer verilmesi gerektiğini vurgulamıştır'' ifadelerine yer verdi.

Sağlığın her koşulda bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ovayolu'nun mesajının devamında ''Bu ihtiyaca yanıt veren en önemli meslek grubu içerisinde yer alan hemşireler, sağlık sorunu bulunan insanların, tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanındadır. Kanıta dayalı veriler ışığında hastalıkların tedavisi, bakımı, sağlığın korunması ve sürdürülmesi aşamalarında etkin bir rol oynayan ve sağlık ekibinin vazgeçilmez üyesi olan bütün meslektaşlarımın 1218 Mayıs Hemşirelik Haftası’nı kutlar sağlık ve mutluluk dilerim'' ifadeleri yer aldı.

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