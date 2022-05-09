Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 25 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 317 şüpheliden 25'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içerisinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. 317 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 1 kilo 306 gram metamfetamin, 757 gram esrar, 238 gram eroin, 61 gram bonzai, 24 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheli tutuklanırken, 292'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-05-09 14:00:13
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