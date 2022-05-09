Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.B. yakalandı. Gözaltına alınan F.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılandığı davada hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen F.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, F.B.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-05-09 15:05:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.