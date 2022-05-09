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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

DHA

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.B. yakalandı. Gözaltına alınan F.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılandığı davada hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen F.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, F.B.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-05-09 15:05:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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