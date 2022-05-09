Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.B. yakalandı. Gözaltına alınan F.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılandığı davada hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen F.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, F.B.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-09 15:05:18



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