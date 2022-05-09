FETÖ/PDY firarisi Gaziantep’te yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. isimli firari Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B.’nin kentte olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, adres tespitinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.