Memurun unutkanlığı 4 ayına mal oldu Memurun ihmali 4 ay sonra fark edildi, “Pardon” denilip tahliye edildi Sanığın tahliye evrakını cezaevine göndermeyen memurun 6 yıl hapsi isteniyor Gaziantep'te ilginç olay: Memur unuttu, sanık tahliye edilmedi

– Gaziantep’te tutuklu yargılandığı dosyadan ilk duruşmada beraat edip tahliyesine karar verilen Onur Can Kantar, görevli memurun kararı cezaevine göndermeyi unutması nedeniyle 4 ay fazladan tutuklu kaldı. Cezaevindeki yetkilileri beraat ettiğine inandıramayan Kantar memurun ihmalinin fark edilmesi üzerine tahliye edilirken, belgeyi göndermeyi unutan Mehmet Cahit A. hakkında 6 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde 28 Aralık 2020 tarihinde tutuklanan Onur Can Kantar (23), hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı “Hırsızlık ve mala zarar verme” suçundan iddianame hazırladı. İddianame Gaziantep 17 Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken tutuklu sanık Kantar, 21 Ocak 2021 tarihinde ilk defa hakim karşısına çıktı. Görülen ilk duruşmada hem beraatına hem tahliyesine karar verilen Kantar, mahkemenin verdiği karara rağmen 4 ay boyunca cezaevinden tahliye edilmedi. Hakkında verilen tahliye kararı yazısının tutuklu bulunduğu cezaevine görevli memurun unutkanlığı nedeniyle gönderilmemesinden dolayı cezaevinden çıkamayan Kantar, beraat ettiği suçtan tutuklu kaldı.



Memurun unutkanlığı 4 ay sonra fark edildi

Gaziantep Adliyesi’nde görevli memur Mehmet Cahit A.’nın tahliye müzekkeresini cezaevine göndermediği tahliye kararından 4 ay sonra 25 Mayıs 2021’de fark edildi. Adliyenin esas masa biriminde görevli olan memurun ihmalinin fark edilmesi üzerine beraat eden Kantar, cezaevinden apar topar tahliye edildi. Kantar’ın tahliye edilmesinin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından memur Mehmet Cahit A. hakkında tutanak tutularak adli ve idari soruşturma başlatıldı.



“Tahliye kararı memurun bilgisayar ekranına düşüyor”

Soruşturma dahilinde ifadesi alınan mağdur Onur Can Kantar, beraat kararı almasına rağmen 4 ay boyunca cezaevinde fazladan yattığını söyledi. Cezaevindeki görevlilere yaşadığı mağduriyeti anlatamadığını aktaran Kantar, gardiyanların ve yetkililerin tahliye kararı aldığına tahliye evrakının gönderilmemesi nedeniyle inanmadıklarını ifade etti. Mağduriyetin neden olan memurdan şikayetçi olduğunu belirten Kantar, “Tahliye kararı memur Mehmet Cahit A.’nın bilgisayar ekranına 21 Ocak 2021’de saat 13.56’da düşüyor. Memur tahliye müzekkeresinin gereği olan işlemleri yapmayarak müzekkereyi dosya içerisine bırakıyor. Müzekkerenin geç gönderilmesinden dolayı tahliye edilmediğimi cezaevinde öğrendim. Bu süreçte maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadım” ifadelerini kullandı.



6 yıl hapsi isteniyor

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli ve idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından memur Mehmet Cahit A. hakkında “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçlarından 6 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede 21 Ocak 2021’de görülen duruşma sonrasında verilen tahliye kararının Cumhuriyet Başsavcılığının esas masasına aynı gün içerisinde UYAP sistemi üzerinden gönderildiği belirtildi. Tahliye müzekkeresinin şüpheli Mehmet Cahit A. tarafından dosyaya kayıt edilmesine rağmen mağdurun tahliyesi için Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmadığı aktarılan iddianamede, söz konusu ihmalin tahliye kararının üzerinden 4 aydan fazla geçtikten sonra fark edildiği paylaşıldı.



“Sehven yaşanmış olabilir”

İddianamede şüpheli memur Mehmet Cahit A.’nın da ifadesine yer verildi. Tahliye kararının kendisine ait ekran üzerinden sisteme kendisinin kayıt ettiğini ifadesinde belirten Mehmet Cahit A., “O tarihte 72 tahliye müzekkeresini kaydettim. Diğer tahliyelerde hiçbir sorun yaşanmadı. Söz konusu olay personel eksikliğinden kaynaklı iş yoğunluğu ile yaşandığım epilepsi hastalığından dolayı sehven yaşanmış olabilir. Sadece benim sorumlu tutulmam hakkaniyete uymuyor. Mağdur ve kardeşi tahliye ile ilgili mahkeme ve cezaeviyle görüşüyor ama hiçbir sonuç alamıyor. Mahkemelerin tamamına yakını tahliye kararını esas masa ile birlikte cezaevine gönderiyor. Söz konusu olayda mahkeme kararı cezaevine göndermiyor” ifadeleriyle kendini savundu.



“Kararı okuyup kayıt etmesine rağmen onaya sunmuyor”

Şüpheli memur Mehmet Cahit A.’nın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarılan iddianamede, “UYAP kayıtları göz önüne alındığında, şüphelinin görevi dahilinde olan tahliye kararını UYAP üzerinden açıp okumasına ve kayıt etmesine rağmen, kararı ilgili ceza infaz kurumuna gönderilmek üzere görevli Cumhuriyet Savcısının onayına sunmayarak ve görevinin gereklerine aykırı olarak ihmali davranışla kişi mağduriyeti ve kamu güvenilirliğinin zedelenmesine ve ayrıca mağdurun 4 ay gibi bir süre haksız yere ceza infaz kurumunda kalmasına sebebiyet vermek suretiyle üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır” denildi.



“İhmali olan herkes yargılanmalı”

Hazırlanan iddianameyi değerlendiren mağdur Onur Can Kantar’ın avukatı Mehmet Erdem, müvekkilinin beraat ettiği suçtan fazladan 4 ay tutuklu kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sanık memurun önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacağını aktaran Erdem, “Burada ciddi bir ihmal var. Müvekkilim tahliye kararını cezaevindeki yetkililere aylarca inandıramıyor. 4 ay sonra ‘pardon’ denilerek tahliye ediliyor. Burada etkin bir soruşturmayla İhmali olan herkesin yargılanması gerekir” şeklinde konuştu.

