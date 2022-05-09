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Skuter kazasında ölen Ezgi´nin ailesi güvenlik görüntülerinin araştırılmasını istiyor

DHA

Skuter kazasında ölen Ezgi´nin ailesi güvenlik görüntülerinin araştırılmasını istiyor


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, skuter ile seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve avukatları, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin bulunmasını istedi. Ailesi kızlarının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün de en ağır cazaya çarptırılmasını istedi. 
Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan tarihinde meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü O.S. (17) yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü O.S. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
'KIZIMIN 17 YILLIK HAYATININ BEDELİNİN BİR AY OLMAMASI LAZIM'
Hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in ailesi, kazada suçsuz olduğunu söyleyerek kendisini savunan O.S.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Baba Mehmet Şahin Yiğit, mahkemenin tüm delilleri inceleyerek karar vermesi gerektiğini söyledi. Kızına çarparak ölümüne sebep olan kişinin mahkemede en ağır cezayı alması gerektiğini dile getiren Yiğit, "Biz kızımızı kaybettik. Büyük bir travma yaşadık. Kızımızla birlikte aile içindeki birlik ve huzurumuzu kaybettik. Kızımın gelecek planları vardı. Biz kızımıza iyiliği ve güzelliği öğrettik. Kızım maalesef elim olay sonucunda vefat etti. Bizim adaletten beklentimiz lütfen empati yapılarak karar verilsin. Benim kızımın 17 yıllık hayatının bedelinin bir ay olmaması lazım. Uzun süre ıslah edilmesini istiyorum. Bugün benim kızıma oldu eğer ıslah edilmezse yarın başkasının başına gelecektir. Kızıma çarpan kişi şu anda içerde. Beklentimiz verilecek kararın adaletli bir şekilde verilmesidir. Özellikle trafik kazalarında çarpan kişiler çok kısa sürede çıkıyorlar. Lütfen adaletle bu acımız dindirilsin" diye konuştu.
'KIZIM RÜYALARIMA GİRSİN DİYE DUALAR EDİYORUM'
Ezgi'nin annesi Emine Gülay Yiğitde tek isteğinin kızına çarpan kişinin en ağır cezaya çarptırılması olduğunu söyleyerek, "Ezginin ilk kaza haberini okuldan öğretmeninden duydum. Hastaneye elimdeki pijamasını alıp götürdüm. Hastanede belki bir iki gün kalırız diye. Kızım rüyalarıma girsin diye dualar ediyorum. Tek isteğim bunu yapanlar cezasız kalmasın. Bugün benim kızıma yaptılar yarın başkasına da yaparlar" dedi.
'KAMERA KAYITLARININ BULUNMASINI İSTİYORUZ'
Ailenin avukatı Ergün Sözen, soruşturma kapsamında oluşturulan tek kişilik bilirkişi raporunun eksik olduğunu söyledi. Kentin en işlek caddelerinden birinde gerçekleşen kaza için teknik kişiler tarafından görüntü araştırması yapılması gerektiğini kaydeden Sözen, "Dosyaya en son 29 Nisan 2022 tarihli bir bilirkişi raporu girdi. Bilirkişi raporu henüz deliller tam toplanmadan alel acele ve kaza görüntüleri bulunmadan bütün görgü tanıkları dinlenmeksizin düzenlenmiş eksik bir bilirkişi raporu olduğunu düşünüyoruz. Talep dilekçesi gönderdik savcılığa. Kamera görüntülerinin işinde ehil kişilerce bulunmasını ve sorulmasını istedik. Önümüzdeki bir aylık tutukluluk süresi sanığın dolacağı için gözden geçirme yapılacaktır hukuken. Olası bir serbest kalma durumunda da ailemiz mağdur edilecektir. Biz sanığın tutuklu kalmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanık 18 yaş altı olduğu için ailesi hakkında da velayet ve gözetim yükümlülüğünün yerine getirilmediği için yine şikayette bulunduk. Ailenin de burada bir hatası vardır. Bu konuda da şikayetçi olduk. Hukuk sürecinin gereği gibi işlemesini istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-05-09 19:20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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