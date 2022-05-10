Gaziantep'te kazalar KGYS kameralarında

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GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini, "Trafik kurallarına saygı, insanlığa saygıdır. Yayaya yol verelim, saygılı olalım. Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım" notuyla paylaştı. Paylaşımda, sürücü ile vatandaşlara kurallara uymaları yönünde çağrı da yapıldı. Kazaların, genellikle sürücü kaynaklı olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-10 12:30:58



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