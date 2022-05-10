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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak

İHA

Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı kısa bir süre önce tamamlanarak Türk sporuna kazandırılan M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde yer alan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni hizmet binasının işletmesi ve Şehitkamil Belediyesi uhdesindeki stadyumların kullanım koşullarını içeren protokol imza altına alındı.
Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasında, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde yer alan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni hizmet binasının işletmesi ve Şehitkamil Belediyesi uhdesindeki stadyumların Amatör Spor Faaliyetlerine tahsis koşullarını içeren protokol imzalandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir’in katılımıyla gerçekleştirilen protokol imza töreninde alt yapılar ve futbol akademileri başta olmak üzere Gaziantep genelinde yürütülen amatör spor faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi.
Protokol imza töreni sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nin uzun yıllar amatör spor faaliyetlerine hizmet vereceğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
“Merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcımız, spor sevdalısı, sporcu dostu Mehmet Hayri Özkeçeci’nin adını taşıyan bu tesis, inşallah uzun yıllar amatör spor faaliyetlerine hizmet verecek. Bu tesiste yetişen, faaliyet gösteren tüm sporcularımız, umarım kendilerini hayırla yâd edecekler. Ben de bu vesileyle merhum Hayri abimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Merveşehir, Gazikent ve Beykent Stadyumlarımız, büyük önem verdiğimiz alt yapı ve spor akademisi faaliyetleri başta olmak üzere birbirinden farklı spor faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Bu tesislere M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi ile bir yenisini daha ekledik. Kompleks içerisinde yer alan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni hizmet binası, inşallah faaliyetlerini daha nitelikli şartlarda icra edilmesine vesile olacak. Yeşil saha, futbol tutkunu çocuklarımızı ve gençlerimizi ağırlayacak. Tesis bünyesindeki spor merkezi ve atletizm sahasında gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kurslarında gençlerimiz, meslek hayallerine koşacaklar. Gerçekleştirilen faaliyetlerde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz nezdinde tüm spor kulüplerimize faaliyetlerinde başarılar diliyorum.”
Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Abdülkadir Gözegir, imza törenin ardından yaptığı açıklamada spor faaliyetlerine verdikleri büyük destekten dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkürlerini iletti. ASKF Başkanı Gözegir, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci’nin adını taşıyan bu güzide tesisin Gaziantep ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz adına gerçekten çok değerli ve önemli bir yatırım. Yeni hizmet binamız ve tesisin tüm üniteleri birçok farklı platformda örnek gösteriliyor. Şehitkamil Belediyemizin böylesine nitelikli bir tesisi amatör sporun hizmetine sunması çok büyük ayrıcalık. Şu anda ilimizde müsabakalara, çok büyük bir bölümüne Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki stadyumlar ev sahipliği yapıyor. Belediyemiz tarafından 4 mevsim esasına göre spor organizasyonları devam ediyor. Ayrıca sporcularımıza, hakemlerimize ve antrenörlerimize yönelik eğitim çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bunların yanında her yıl düzenli olarak amatör spor kulüplerimize malzeme desteği sağlıyor. Geleneksel Futbol Kupalarında kulüplerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak branşa özgü spor malzemeleri armağan ediliyor. Ben bu vesile ile Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve kıymetli çalışma arkadaşlarına camiamız adına teşekkür ediyorum.”

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