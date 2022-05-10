Çocuklara hem eğlence hem çevre bilinci Ekolojik binada düzenlenen çevre temalı tiyatro ve meddah gösterilerini 2 ayda 2 bin 500 çocuk izledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak görülen iklim krizi için “Çocuklar Duyarsa Herkes Duyar” sloganıyla tiyatro ve meddah gösterileriyle farkındalık oluşturuyor. Ekolojik Bina’da sergilenen tiyatro ve meddah oyunlarında tabiat ve insan bağının, yapılan tüketimlerin doğadaki sonuçlarının da anlatıldığı oyunlar son 2 ayda 2 bin 500 öğrenciye ulaştı.

Geleceğin mimarı çocuklar için daha temiz ve yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkilerini, alınması gereken önlemleri çocuklara eğlenceli bir yöntemle anlatıyor.

Ekolojik bina

Büyükşehir Belediyesince 2014 yılında Ekolojik Kent Projesi bina tip örneği olarak inşa edilen ve tanıtım bilgilendirme merkezi olarak işlevsel hale getirilen ekolojik bina; ekolojik yaşam ve çevre bilinci eğitimlerinin merkezi haline geldi.

Enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm ve çevre duyarlılığı konularında bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlendiği merkezde başlatılan tiyatro ve meddah gösterilerin de sürdürüleceği belirtildi.

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