Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren adreste fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin araştırması sonucu masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edilince savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskında salonda bulunan 14 kişi, gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-11 10:34:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.