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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAGİAD'dan ''mezun olmak yeterli mi'' söyleşisi

İHA

GAGİAD'dan ''mezun olmak yeterli mi'' söyleşisi

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından, Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen ‘Mezun Olmak Yeterli mi?’ konulu söyleşide P&G Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından, Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen “Mezun Olmak Yeterli mi” konulu programda konuşmacı Tankut Turnaoğlu öğrencilerle deneyimlerini paylaşıp, iş hayatına dair altın tavsiyelerde bulundu. GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen “Mezun Olmak Yeterli mi?” konulu programın moderatörlüğünü GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer yaptı. Söyleşiye Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, GAGİAD üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, ''Bugün Mezun Olmak Yeterli mi programının 6.sını düzenliyoruz. Öğrencilerin, girişimci adayların geleceklerine GAGİAD olarak destek olmak bizim önceliğimiz. Gaziantep çok önemli bir şehir, girişimci bir şehir, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip, ihracat gücünü geliştirmiş bir şehir ve bu başarı hikâyesini geliştirmek için bir gayemiz var. Bu yüzden genç nüfusu yani sizleri çok önemsiyoruz. Gaziantep’teki öğrencilerle birlikte çalışmak ve proje üretmek istiyoruz” dedi.
Gençlere öneriler
Başkan Koçer, üniversite öğrencilerine başarının sırlarını anlatarak, ''Gençlerimize gösterdiğimiz özen, ülkemiz geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır. Ben gençliğe çok inanıyor ve güveniyorum. Bizlerde GAGİAD olarak girişimcilik ekosistemini çok önemsiyoruz. ÜniversiteSanayi işbirlikleri programına mentorluk süreci ile başlayıp, melek yatırımcılıkla devam edecek olan bir programın 1.halkasını bitirmiş olup, 2.halkanın hazırlık aşamasını yürütüyoruz. İki tarafında birbirlerini yakından gözlemleme fırsatı edindiği bu programda geleceğimiz olan gençlerle bilgi alışverişinde bulunuyoruz ve fikirlerine destek oluyoruz. Gaziantep’te sürdürülebilir kalkınma başarı hikâyesini yazabilmek için siz gençlere çok iş düşüyor. Biz sizlerin arkanızdayız bunu hiç unutmayın ve hangi işi yapıyorsanız yapın, en iyi şekilde icra ederek başarılı olun. Bu sebeple çok araştırmalı, çok okumalı ve girişimci ruhunuzu kaybetmemelisiniz. Teknolojiyi doğru kullanarak dijitalleşmeye hâkim olmalısınız. Hayatınızda her zaman ‘Sen yapamazsın’ diyenleriniz mutlaka olacaktır ama siz karamsarlığa kapılmayın ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Her şeye rağmen elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Bu bağlamda bu söyleşi, siz değerli öğrencilerimize bir vizyon oluşturmak amacıyla yapıldı. Umarım bugün sizin yolunuzda bir ışık olabiliriz” şeklinde konuştu.
''Her krizden fırsat doğuyor''
Söyleşide P&G şirketinin Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da öğrencilere eğitimin önemi ve kariyer süreçleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. GAGİAD Başkanı Cihan Koçer ve yönetim kurulu üyelerine organizasyon nedeniyle teşekkür eden Turnaoğlu; “Gaziantep’e ilgim geçmişe dayanıyor. Her ne kadar Karadenizli olsam da iş hayatına girince Gaziantep’in önemini herkes anlıyor. Bugün P&G’de yaklaşık 30 yıldır Gaziantep’le hep temas halinde oldum” ifadelerini kullandı.
Üniversite’den mezun olmanın iş yaşamında artık yeterli bir referans olmadığına vurgu yapan Turnaoğlu, konuşmasına, ''Eğitim hayatıma başladığımda ne yapacağım net değildi. Ama çocukluktan beri kâşif olmak isterdim. İçimdeki kaşiflik merakı beni işletme ve pazarlama alanına çekti. Üniversitede yurtdışı turları düzenlemeyerek, çalışmaya başladım. Son sınıfta en büyük turumu gerçekleştirdim. İşte bu pazarlamadan kazandığım ile üniversite hayatımı idame ettirdim. Üniversitedeyken sadece okumak yeterli olmuyor. Muhakkak kendinizi bir yerde değerlendirmeniz, kendinizi tanımanız gerekli.Daha sonra mastere gittim. Orada babamın bana aldığı arabamı sattım. İlk önce üniversitenin fotokopi bölümünde işe başladım. Neden fotokopi diyebilirsiniz ama o çalışmamda bütün üniversite hocaları ile tanışma imkânım oldu. Hocalardan biri beni asistan olarak aldı ama yine de 2 sene boyunca fotokopinin başında durdum. En sonunda işin başına beni koydular” diye devam etti.
Öğrencilere Gaziantep’te ki fırsatları mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini dile getiren CEO Tankut Turnaoğlu, ''Benim P&G’de 30. yılım. P&G’ nin de Türkiye’de 35. yılı. Şirketimiz çok eski bir şirket, ABD Cincinnati’de kurulmuş ve 185. yılını kutluyor. Cincinnati, Gaziantep gibi aslında. Amerika’nın girişimciliğin ve özellikle Alman göçmenlerin yoğun olduğu bir yer. Çalışma etiğinin güçlü olduğu işe ve hazza odaklı bir sistemde çalışıyorlar. O zaman elektrik yok, mum üretimine giriyorlar. Sonra ampul icat oluyor ve kriz başlıyor. Eldeki ürünler ile sabun yapıyorlar ve ilk markalı sabunu üretiyorlar. Her krizden bir fırsat doğuyormuş. Marka bu süreçle birlikte, her yerde aynı standardı ve aynı güveni veriyor. Böylelikle ilk marka yönetimini yapan şirket oluyor. Arkadaşlar; hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da önemli olan işinizi üreterek ve istekle yapmanız. En önemli şey derslerden geçmek gibi gelebilir size ama bu vakit yönetimini iyi yapmak ve ders dışındaki kendinizi tanıyabileceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz alanlara dâhil olmakta çok önemli bir konu. Ben derslerimi geçtim ama projeleri de yönettim demek çok önemli. Hayatınızda hikâyelere sahip olmak gerçekten çok değerli. İşin küçüğü büyüğü olmaz. İlk 15 yıl bende büyük markalarda çalışmadım ama bazen öyle yerlerde kendinizi ön plana çıkarabilecek daha iyi ortamlar bulursunuz. Özellikle Gaziantep’te ön plana çıkarabileceğiniz çok alan ve fırsat var. Bu fırsatları değerlendirin ve kendinize katkı sağlayın'' diye konuştu.
Program GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, CEO Turnaoğlu adına dikilen 27 adet fidanın sertifikasını vermesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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