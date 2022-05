Duygulandıran açılış

Hayırsever Zeynel Abidin Kaplan tarafından yaptırılan okulun açılışı yapıldı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyasında Hayırsever Zeynel Abidin Kaplan tarafından yaptırılan lise, törenle eğitime açıldı Programda konuşan işadamı Zeynel Abidin Kaplan, konuşması esnasında duygusal anlar yaşarken, törene katılanları da duygulandırdı.

Şahinbey İlçesinde yapılan 24 derslikli Dursun Kaplan Kız Anadolu Lisesi törenle açıldı. Okul bahçesinde düzenlenen törene, Vali Davut Gül’ün yanı sıra, Hayırsever Zeynel Abidin Kaplan ve Ailesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

''Gaziantep iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir”

Vali Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, “Gaziantep iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Gönül isterdi ki okullarımızı büyük bir açılışla yapalım, ama o kadar çok okulumuz var ki her gün açılış yapsak yetiştiremeyiz. Bizler de imkan dahilinde hayırseverlerimizle öğretmenlerimizi ve öğrencililerimizi ziyaret etmek istedik. Kaplan ailesi özel bir aile. Hayat konusunda fakir fukaranın yanında olan yatırım ve sosyal sorumluluk projelerini destekleyen bir ailedir. Zeynel Abidin beye çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizzat gelerek, ailesi adına böyle bir hayrın içinde bulunmak istediklerini iletti. Ayrıca Selahattin bey tanıdıklarını, akrabalarını bu hayrın içerisine dahil ettiği için teşekkür ediyor, merhum Dursun hanımefendiye Allahtan rahmet, okulumuzun öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi

''Gaziantep modelini uyguluyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise: “Bizler burada Gaziantep modelini uyguluyoruz. Sayın Valimizin, İl Müftümüzün, öğretmenlerimizin ve en önemlisi hayırseverlerimizin sayesinde bu topraklarda yetişmiş bir aile, bir taraftan sanayide yüz binlerce işçinin çalışmasına vesile oluyor bir taraftan aş üretiyor, iş üretiyor, ekmek üretiyor. Anadolu kaplanı ruhunu kaplan ailesi, yerli ve milli sanayici olarak fazlasıyla yansıtıyor. Ailenin her bir ferdin de bu inanç, bu aşk, bu iman ve bu ahlak var. Dolayısıyla Gaziantep modeli hayırseverlerimizin, işadamlarımızın sayesinde bir dünya modeli olsun istiyoruz” dedi.

''Annem okumayı takvim yapraklarından öğrendi''

Okuma yazmayı takvim yapraklarından öğrenen bir anneye sahip olduklarını ifade eden Zeynel Abidin Kaplan bu nedenle kendisinin ve ailesinin eğitime önem verdiklerini dile getirerek bu hayrı yapmalarında vesile olan Vali Davut Gül başta olmak üzere tüm emeği olanlara teşekkür etti. Konuşmasısı ile duygulandıran Kaplan öğrencilere önemli mesajlar verdi. Kaplan eğitimle her güçlüğün aşılabileceğini, güçlü ve büyük Türkiye için çok çalışmaları gerektiğini de vurguladı. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılış yapıldı. Akabinde okulun kütüphanesi, konferans salonu ve sınıflar gezildi. Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayırsever Zeynel Abidin Kaplan ve beraberindeki heyet öğretmenlerle bir araya geldi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından açılış sona erdi.

