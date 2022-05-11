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Çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada Korkunç kazayı küçük sıyrıklarla atlattı Aracın altında metrelerce sürüklendi, hafif yaralandı

İHA

Çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada Korkunç kazayı küçük sıyrıklarla atlattı Aracın altında metrelerce sürüklendi, hafif yaralandı

Gaziantep’te kardeşine yetişmek için koşarak ana caddeye çıkan çocuğun hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Korkunç kazada ölümden dönen 7 yaşındaki Eren Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde 2 gün önce sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 7 yaşındaki Eren Durgun evden kardeşiyle birlikte fırından ekmek almak için çıktı. Ana caddeye doğru koşan kardeşine yetişmek için koşmaya başlayan Durgun, aniden caddeye çıktı. O sırada caddede seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Durgun’a çarparak altına aldı. Talihsiz çocuk aracın altından metrelerce sürüklenirken çevrede kazayı gören vatandaşlar ile sürücü büyük şok yaşadı. Hafif yaralanan 7 yaşındaki çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı
Korkunç kaza anı cadde üzerinden bulunan bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Eren’in kardeşine yetişmek için koşarak yola çıktığı anlar yer alırken hafif ticari aracın küçük çocuğa çarparak altına aldığı anlar kameraya yansıdı. O sırada şok yaşayan sürücünü fren yerine gaza bastığı anları güvenli kamerasına saniye saniye kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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