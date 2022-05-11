Sanko okullarının yüzme başarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanko okullarının yüzme başarısı

İHA

Sanko okullarının yüzme başarısı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kayseri’de düzenlenen “Türkiye Yüzme Federasyonu 1112 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakası”na üç yüzücüsü ile katılan SANKO Okulları öğrencileri başarıya kulaç attı.
Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalarda SANKO Okulları öğrencisi Tuna Karakuş 11 yaş kategorisinde 50 ve 100 metre kurbağalama stilinde A1 barajını, 50 metre serbest stil ve 200 metre kurbağalama stilde ise B2 barajını geçti. Çınar Özkamalı, 11 yaş kategorisinde 50 metre sırtüstü, serbest ve kurbağalama stilde B2 barajını, Azra Aksoy ise 11 yaş kategorisinde 50 ve 100 metre sırtüstü stil ile 50 metre serbest stilde B1 barajını geçerek önemli başarı sağladılar. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yüzme başarısı ile gurur duyduğunu belirterek, yarışmada okullarını temsil eden öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.
Asyalı, A1 barajını geçerek aralık ayında düzenlenecek Türkiye Yüzme Federasyonu 1112 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Birinciliği Yarışlarına katılma hakkı kazanan Tuna Karakuş’a da başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada Korkunç kazayı küçük sıyrıklarla atlattı Aracın altında metrelerce sürüklendi, hafif yaralandı
YEREL HABERLER Çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada Korkunç kazayı ...
Hırsızlık zanlısının feci sonu Elektrik direğindeki kabloları kesmeye çalışırken akıma kapılarak ölen şahsın cesedi günler sonra bulundu
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısının feci sonu Elektrik direğindeki ...
Kafası bidona sıkışan köpek günler sonra fark edilerek kurtarıldı Köpeği yakalayana ödül verildi
YEREL HABERLER Kafası bidona sıkışan köpek günler sonra fark ...
Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele ...
Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2´sini yaralayan doktor adliyede
YEREL HABERLER Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2´sini ...
Duygulandıran açılış
YEREL HABERLER Duygulandıran açılış
Çaldıkları kartlarla 1 milyon liralık alışveriş yaptılar
YEREL HABERLER Çaldıkları kartlarla 1 milyon liralık alışveriş ...
Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 gözaltı Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 ...
Doktorun kuzen cinayetinde şok görüntüler Görüntülerde olay yerine gelen trafik polisi, 'Teslim ol' diyerek katil zanlısı doktoru gözaltına aldı Kuzenini öldüren doktor adli makamlara sevk edildi
YEREL HABERLER Doktorun kuzen cinayetinde şok ...
Gaziantep’te pes dedirten kazalar kameralarda
YEREL HABERLER Gaziantep’te pes dedirten kazalar kameralarda
GAGİAD'dan ''mezun olmak yeterli mi'' söyleşisi
YEREL HABERLER GAGİAD'dan ''mezun olmak yeterli mi'' söyleşisi
Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş operasyonunda 2 ...
Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 tutuklama Gaziantep’te siber dolandırıcılıkla yaklaşık 1 milyon liralık vurgun
YEREL HABERLER Jandarmadan siber dolandırıcılara operasyon: 10 ...
Cinsel birliktelik yaşamamak boşanma sebebi sayıldı
YEREL HABERLER Cinsel birliktelik yaşamamak boşanma sebebi sayıldı
Sanayinin efsanelerinden Naci Topçuoğlu anlıyor
YEREL HABERLER Sanayinin efsanelerinden Naci Topçuoğlu anlıyor
Şahinbey’den 131 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye Şahinbey’de toplam 2 bin 927 engelliye tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı Engellilere yönelik 35 milyon liralık destek sağlandı
YEREL HABERLER Şahinbey’den 131 engelliye akülü ve tekerlekli ...
Araban caddelerine asfalt dökülüyor
YEREL HABERLER Araban caddelerine asfalt dökülüyor
Doktor miras tartışmasında kuzenini öldürüp, 2 kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Doktor miras tartışmasında kuzenini öldürüp, 2 kişiyi ...
Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kuzenlerin silahlı satırlı kavgası cinayetle son buldu Kadın doğum uzmanı akrabasını silahla öldürdü
YEREL HABERLER Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, ...
Çocuklara hem eğlence hem çevre bilinci Ekolojik binada düzenlenen çevre temalı tiyatro ve meddah gösterilerini 2 ayda 2 bin 500 çocuk izledi
YEREL HABERLER Çocuklara hem eğlence hem çevre bilinci Ekolojik ...
Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak
YEREL HABERLER Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak
Gaziantep'te kazalar KGYS kameralarında
YEREL HABERLER Gaziantep'te kazalar KGYS kameralarında
Aracında taranan gencin ölümünde Tiktok iddiası Avukat Urul: “Cinayetin nedeni Tiktok geliri” Öldürülen 22 yaşındaki genç Tiktok fenomeni çıktı Cinayet soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 4 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Aracında taranan gencin ölümünde Tiktok ...
Lise öğrencilerine ''Meslek seçimi'' konferansı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine ''Meslek seçimi'' konferansı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.