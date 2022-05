Şahinbey'de kan bağışı protokolü imzaladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği kan bağışı kampanyası için protokol imzaladı.

Şahinbey Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale getirdiği kan bağışı kampanyası için Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Türk Kızılayı Gaziantep Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Halis Uzunkaya arasında protokol imzalandı.



“Örnek bir kampanya”

Gaziantep Valisi Davut Gül, düzenlenen kan bağışı kampanyasının STK’lar tarafından örnek alınması gerektiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesinin her yıl düzenlediği kan bağışı kampanyasını bu yıl yine yapıyoruz. Türkiye’deki en büyük kampanyalardan birisi olacak. Şimdiye kadar düzenlenen kan bağışı kampanyasında 20 binin üzerinde kan bağışı toplandı. İnşallah bu yıl spor ayakkabılarının da ödül olarak verilmesiyle kan bağışçıları ödüllendirilmiş olacak. Özellikle pandemi döneminde kan ile ilgili çok ciddi sıkıntılarımız oldu. Bu kampanya ile birlikte kan stokumuzu arttırmış olacağız. Yapılan kampanyadan dolayı başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere tüm ekibine ve Kızılay’ımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Hem ihtiyaç, hem sağlık için”

Kan bağışı kampanyasının her yıl yapıldığını bildiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “Gaziantep Valiliğimiz, Şahinbey Belediyemiz ve Kızılay işbirliği ile düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamız 16 Mayıs Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sabah 08:00’da başlayarak gece 21:00’a kadar devam edecektir. Şu ana kadar bu kampanya çerçevesinde 20 binin üzerinde kan bağışı gerçekleştirildi. Kan sadece insan vücudu tarafından üretilebilir; yapay olarak üretilmesi mümkün değil. Kan ihtiyacı olan hastaların talepleri ancak bağışçılar üzerinden karşılanabiliyor. Hem yeni bağışçılar kazanmak hem de bu alana ilgiyi arttırmak için bu kampanyaları düzenliyoruz. Pazartesi günü yapacağımız kan bağışı kampanyamıza Kızılay Genel Başkanımız Kerem Kınık da iştirak edecekler. Kan vermek insan vücudunu yenileyen ve birçok hastalıkların önlenmesine vesile olan bir unsur. Verilen bir ünite kan ile üç insanın hayatına umut olmuş olacağız. Ayrıca sağlıklı yaşam için Şahinbey Belediyesi olarak kan bağışı kampanyamızda kan bağışlayan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye edeceğiz. Desteklerinden dolayı Valimiz Davut Gül’e, Türk Kızılay Gaziantep Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Halis Uzunkaya’ya ve bizlere destek veren STK’lara teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Türk Kızılay Gaziantep Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Halis Uzunkaya ise düzenlenen kan bağışı kampanyasından dolayı Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

