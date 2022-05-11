Gaziantep kent, engelsiz şehir

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı tarafından engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek, engelleri ortadan kaldırmak, günlük ihtiyaçlarına cevap vermek ve toplumdaki saygınlıklarını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor.

Büyükşehir’in tedavi ve araç hizmetinin yanı sıra engellilerin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği mobilite çözümler ve özel sosyal donatı alanları Gaziantep’i, engelli bireylerin gözünde vazgeçilmez bir kent haline getiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi ve semt klinikleri, 2014 yılından bugüne kadar 438 personel ve 44 hekimle engelli bireylere 6 milyondan fazla muayene hizmeti verdi. Ayrıca Gaziantep’te hastane sayesinde engelli ve bakıma muhtaç bin 498 hastaya, 11 bin 166 seans fizik tedavi hizmeti verilerek hastaların fiziksel sıkıntıları büyük oranda giderildi, gündelik yaşam kaliteleri artırıldı.



Mağduriyetler son buluyor

Büyükşehir, akülü/manuel tekerlekli sandalye kullanan sosyoekonomik durumu zayıf bin 390 engelliye ücretsiz olarak bakım, onarım ve yedek parça hizmeti verirken, akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin seyahat özgürlüklerini desteklemek amacıyla şehrin 15 noktasına akü şarj istasyonları kuruldu.

Engellilerin hastane, banka, kamu kurum ve kuruluşları gibi yerlere rahatlıkla ulaşabilmeleri için 5 adet ‘Asansörlü Engel Yok Aracı’ ile bugüne kadar 2 bin 156 engelli bireye yardımda bulunuldu. Bunun yanı sıra DBYS Engelli Veri Tabanı ile engelli nüfusa yönelik daha kaliteli ve doğru hizmet vermek adına il genelinde ikamet eden, hizmete ihtiyaç duyan engellilerin korunması ve desteklenmesi için “Engelli Veri Tabanı” oluşturuldu, bu altyapıda 50 bin 729 engelli kaydı yer alıyor.



Bin 113 engelli çocuğa eğitim verildi

Engelli Çocuklara Yönelik Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi, SBK "Engelli Çocuklara Yönelik Sportif Beceri Koordinasyon Eğitimi" projesi 2015 yılından itibaren, Belediye ve Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile sürdürülüyor. Program dahilinde bin 113 fiziksel yetersizliği olan eğitilebilir durumdaki 412 yaş grubu engelli çocuğa hizmet verildi.

Diğer yandan ortez ve protezlerin maliyetlerini düşürerek, hastaların ihtiyaç duyduğu fonksiyonel ve estetik ortez veya protezlere kolaylıkla ulaşılabilirliği sağlayabilmek için OrtezProtez Üretim ve Uygulama Atölyesi kuruldu.



İşitme engelli 414 ailenin günlük yaşamına ‘ışıklı’ çare

İhtiyaç sahiplerinin başvuruları doğrultusunda talepleri değerlendirmeye alan Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, işitme engelli 414 ailenin evlerine ışıklı kapı zili sistemi ve bebek sesi algılayıcısı kurarak ailelerin işitme engeline görsel açıdan çare buldu. Böylelikle ailelerin gündelik yaşamında karşılaştığı sorunlar büyük oranda çözüme kavuşturuldu.



4 bin 682 engelli istihdam edildi

Engelli Koordinasyon Merkezi’nde Gaziantep’te yaşayan yüzde 40 ve üzeri engel raporu bulunan, temel rehabilitasyona gereksinim duymayan, mesleki eğitim, kişisel gelişim ve kariyer danışmanlığı almak isteyen, ortopedik, süreğen, görme engelli, işitme engelli, doktor raporuna göre ZB (zeka bölümü) eğitilebilir ve öğretilebilir, zihinsel engelli bireyler ve aileleri hizmet alıyor. Bu doğrultuda engellilerin istihdamını arttırmak için özel sektör ve KOBİ temsilcileriyle görüşülerek ihtiyaç duyulan alanlarda engellilere mesleki eğitimleri veriliyor. Bu sayede eğitimleri başarıyla bitiren 4 bin 682 engellinin özel sektör ve KOBİ’lerde istihdamı sağlandı.



Takip cihazlarıyla alzaymır hastaları artık daha güvende

Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi ‘Moral Evi’ 2018 yılı Mayıs ayından itibaren 1. ve 2. evre alzaymır hastalarının gündüz bakımlarını sağlayarak, fiziksel ve zihinsel rehabilitasyon çalışmaları yaptırıyor, böylelikle hastalığın evre atlamasının önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 300 adet “Alzaymır Takip Cihazı” dağıtarak hasta bireyler internet üzerinden izlenebilmesine olanak sağladı. Böylece hem hasta olan kişi hem de hasta yakınları kendilerini daha güvende hissediyor.



Engelsiz Yaşam Merkezi’nden yüzlerce öğrenci faydalanıyor

Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye’de devlet destekli tüm engel gruplarına rehabilite ve sosyal eğitim hizmeti sunan ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyor. 1050 öğrenci kapasitesine sahip, 26.02.2019 tarihi ile hizmet vermeye başlayan merkezden şu an 618 öğrenci faydalanıyor.

Merkez, destek eğitim ve eğitime destek birimleri olarak iki ana eğitim bölümünden oluşuyor. Pandemi sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları ve eğitimlerine devam etmeleri amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi uzmanları tarafından öğrencilere 15 bin 816 seans uzaktan eğitim verildi.



İşitme engellilere çok yönlü destek

İşitme Engelliler için Destek Hatları Görüntülü Destek Hattı ve Yazılımı Projesi ile işitme engelli vatandaşlara kamu veya diğer bütün kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç duydukları anda görüntülü görüşme tekniği ile işaret dili tercümanlık hizmeti sağlanıyor.

Türkiye’de ilk kez işaret diliyle mutfakta yer alarak kentte yaşayan işitme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için belediyede görevli işaret dili tercümanı tarafından tamamı işaret diliyle anlatılan yemek, tatlı ve tatlı videoları hazırlıyor.

İşaret dili tercümanının bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık çalışmalarıyla, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları ruhsal sorunların çözümüne destek olunuyor. Bu çerçevede 2021 yılında 30, 2022 yılında ise 20 işitme engelli birey psikolojik danışmanlık hizmeti aldı.

Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü bünyesinden bulunan İzleme Araştırma ve Değerlendirme Birimi, Gaziantep’te ikamet eden yüzde 40 ve üzeri oranda Erişkin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu’na ve Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu’na (ÇÖZGER) sahip tüm engelli bireylere ve yakınlarına yönelik gerçekleştirdiği hizmetleri sürdürüyor. Bununla birlikte engellilik olgusuyla ilgili bilgilendirici, bilinçlendirici kitap, dergi, broşür gibi yazılı, sesli ve görsel yayınlar hazırlanarak dağıtımı yapılıyor.

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