Gaziantep'te okul önlerinde şok huzur-güven uygulaması Gaziantep'te 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla dev uygulama 50 umuma açık yer ve 160 araç denetlenerek 659 şahıs kontrol edildi

Gaziantep'te, 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde şok huzur ve güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama ile 50 umuma açık yer ve 160 araç denetlenerek 659 şahıs kontrol edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul önlerinde şok huzurgüven uygulaması yaptı. İlgili birimlere bağlı 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde yapılan uygulamada sırasında 16 parkbahçe, 14 kahvehane, 13 büfe, 5 internet salonu, 2 iddia bayii olmak üzere toplam 50 umuma açık yer ve 160 araç denetlendi. Uygulama çerçevesinde 659 şahıs da kontrol edildi.



"Uygulamalar kararlılıkla devam edecek"

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile kent genelinde, huzurgüven uygulamalarının devam edeceği vurgulanarak, "Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerimizin eğitimöğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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