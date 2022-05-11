Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2´sini yaralayan doktor adliyede (2)

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Gaziantep'te, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i tabancayla öldürüp 2 kuzenini de yaralayan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik, savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan doktorun dayısı A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-11 18:01:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.