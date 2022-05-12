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Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi Sağlıkçıları darp edip ambulansı kaçırmaya çalıştılar Saldırgan hasta yakınları sağlıkçılara ambulansın içinde dehşeti yaşattı Kendileri için görevlendirilen ambulansı beklemeyen hasta yakınları, ambulansın önünü keserek kaçırmaya çalıştı

İHA

Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi Sağlıkçıları darp edip ambulansı kaçırmaya çalıştılar Saldırgan hasta yakınları sağlıkçılara ambulansın içinde dehşeti yaşattı Kendileri için görevlendirilen ambulansı beklemeyen hasta yakınları, ambulansın önünü keserek kaçırmaya çalıştı

Gaziantep’te hastane acili önünde kendileri için görevlendirilen ambulansı bekleyen hasta yakınları, vaka getiren ambulansın önüne keserek kaçırmaya çalıştı. Saldırgan hasta yakınlarının ambulansta dehşeti yaşattığı sağlıkçılar korku dolu o anları anlattı.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Pirsultan Mahallesi’ndeki Şehitkamil Devlet Hastanesinin Acil Servis Polikliniği önünde 2 gün önce öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre elinden yaralanan Muhammet B. (16), yakınları tarafından Acil Servis’e getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hasta çocuğun yakınlarına, hastanın başka bir hastaneye sevk edileceği söylendi. Sevk için istenen ambulansı beklemeyerek hasta çocuğu Acil Servis’in önüne çıkaran 1520 kişilik hasta yakını grubu, hastaneden ayrılmak üzere olan Beylerbeyi Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) istasyonuna bağlı 112 Acil Sağlık Ekibinin önünü kesti. Ambulansı durdurarak aşağı inen Paramedik Şoför Burkay Kav, Paramedik Hayriye Dönder ile ATT Meryem Kalkan’a saldıran hasta yakınları, ambulansı kaçırma girişiminde bulundu.

3 sağlıkçıya dehşeti yaşattılar
Sağlıkçıların prosedür gereği hastaları sevk edemeyeceklerini söylemesini aldırmayan hasta yakınları, 3 sağlıkçıya dehşeti yaşattı. Ambulansa zorla binerek hastalarını başka bir hastaneye götürtmeye çalışan saldırganlar, hastaya müdahale etmeye çalışan Paramedik Dönder’e yumruk attı. Şoför koltuğundan inerek arkadaşlarına yardım etmek için gelen şoför Kav’a da yumrukla saldıran hasta yakınları, ambulansın içinde sağlıkçılara şiddet uyguladı. Korku dolu anlar yaşayan 112 Acil Sağlık ekibi ambulansın yan aynası ile kabin kısmındaki telefonu kıran hasta yakınlarından canlarını zor kurtardı.
Çevredeki esnafların yardımıyla olay yerinden çıkabilen sağlıkçılar, “Beyaz kod” vererek hastayı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaşadıkları akıl almaz saldırı ile ambulansın kaçırılma girişimini anlatan sağlıkçılar, sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini söyledi.

"Hasta yakını 'Ambulansı ben sürerim' deyip ön koltuğa oturdu"
Hastane acilinden çıktıkları sırada hasta yakınları tarafından ambulansın önünün kesildiğini söyleyen Paramedik Şoför Burkay Kav, olayı anlayıp açıklama yapmak için durup aşağıya indiklerini aktardı. Aşağıya indikleri gibi hasta yakınlarının kendilerini ittiklerini paylaşan Kav, “Hatta benim yakamdan tuttular. Bizim sağlıkçı arkadaş da hasta yakınlarına ‘Şoföre böyle davranırsanız hastanızı hastaneye nasıl götüreceğiz?’ dedi. Hasta yakını da ‘Sorun değil, ambulansı ben kendim de sürerim’ deyip ön koltuğu oturdu. 2 sağlıkçı arkadaşı ile hastayı ve yakınını iterek zorla ambulansa bindirdiler. Hasta yakını kapıyı kapatıp ‘Ambulansı sürün’ dedi. Ortalık kalabalık olduğu için olay yerinde kolluk olmadığı için mecburen ambulansa binip devam etmek istedim. Tam ambulansı sürecekken arkadaki 2530 yaşındaki hasta yakınının sağlıkçı arkadaşa yumruk attığını gördüm. Bunu görünce yardım için tekrardan arkaya geçtim” ifadelerini kullandı.

“Hasta yakını burnuma yumruk attı, ambulansı kanlar içinde sürdüm”
Arkaya geçtiği sırada hasta yakınının bu defa kendisine yumruk attığını anlatan Kav, burnundan kanlar akmaya başladığını belirtti. O sırada bir jandarma ile çevredeki esnafların hasta yakınlarını içeriden çıkardığını söyleyen Kav, “Biz 3 arkadaş ve hasta, ambulansın içinde kaldık. Benim burnumdan yoğun kan geliyordu. Tanımadığımız bir kişi ambulansa binip hareket ettirdi. Telsize uzanıp ‘Beyaz kod’ verdik. 200 metre sonra ambulansı süren kişi durup indi. Bu defa ben şoför koltuğuna geçtim. Daha büyük bir olayın yaşanmaması için ambulansı başka bir hastaneye sürdüm. Ambulansı sürerken burnumdan kanlar akarak gittim. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyoruz. Biz hastalara annemiz, babamız, kardeşimiz gibi yaklaşıyoruz. Orada daha kötü şeyler de yaşanabilirdi. Sağlıkta şiddet son bulsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

“O anlarda çok büyük korku yaşadık”
Hasta yakınlarının kendilerini zorla ambulansa bindirdikleri sırada bir hasta yakınının kendisine yumruk attığını söyleyen Paramedik Hayriye Dönder ise kendilerine yardım için gelen ambulans şoförü arkadaşlarına da yumruk atıldığını belirtti. Hasta yakınlarının hepsinin saldırmaya çalıştığını paylaşan Dönder, “Etraftakilerin yardımıyla olaydan kurtulduk. Hasta yakınlarının zoruyla hastayı götürmek zorunda kaldık. Bu hastada sevk zinciri oluşmamıştı. Hasta hastaneye yeni girmiş ve ilk müdahalesi yapılmıştı. Hasta yakınlarına ‘Ekip bekleyin. Sizi götürecekler’ denmiş. Fakat hasta yakınları beklemiyor. Dışarıda gördükleri ambulansa saldırmaya çalıştılar. O anlarda çok korku yaşadık. Travma geçirdik. Ama daha öncesinde de bu tarz benzer şeyleri yaşadığımız için biraz alışılmış bir durum oldu. İnsanlar 112’nin nasıl çalıştığını bilmiyor. Bundan dolayı da hep bize karşı bir şiddet girişimi oluyor. Hasta yakını yanağıma yumruk attı. Hala şişkinlik de var. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. İnşallah sağlıkta şiddet tamamen son bulur” ifadelerine yer verdi.

“Bu mesleği ne şartlar altında yaptığımızı bilmiyorlar”
ATT Meryem Kalkan da saldırıdan kaçmak için hastayı alıp gitmek için uğraştıklarını belirterek hasta yakınının engellemesinden dolayı hastaya müdahale etmekte zorlandıklarını kaydetti. Kendilerine sinirlenen hasta yakınının arkadaşına yumruk attığını anlatan Kalkan, “Şoförümüz bize yardım etmeye geldi. Bu defa olanlar ona oldu. Bizi de itip kalktılar. Bunu bir iki kişi yapmadı. Hepsi yaptı. Çevredeki esnaflar bize yardım etti. O ara biri binip ambulansı sürdü. Biraz uzaklaşınca tekrardan indi. Şoförümüz ambulansa binip başka bir hastaneye doğru gitti. Biz yine de hastaya damar yolu açıp serum taktık. Onunla ilgilendik. Açıkçası ben çok üzülüyorum. Bu mesleği ne şartlar altında yaptığımızı bilmiyorlar. Bizim yeri geldiğinde 24 saat boyunca mola vermeden çalıştığımızı, yemek yiyemeden aç karnına görev yaptığımızı insanlar bilmiyor” diye konuştu.
Saldırının ardından hastanede tedavi gören 3 sağlıkçı, 3 gün İş Göremez Raporu alırken Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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