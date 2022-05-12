Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoya kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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