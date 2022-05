MHP'den sağlıkta şiddete karşı önleme daire başkanlığı talebi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Şiddeti Önleme Daire Başkanlığı kurulması talebinde bulundu.

MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Ali Muhittin Taşdoğan'ın daha önce nadir hastalıklar ile ilgili önerisi dikkate alınarak Sağlık Bakanlığında Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kurulmuş ve bu alanda çalışmalar ivme kazanmıştı. Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada daha öncede gündeme taşıdığı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Şiddeti Önleme Daire Başkanlığı kurulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.



“Başka Ersin Arslan’ları kaybetmeyelim”

Meclis kürsüsünde, görevi başında şehit olan Dr. Ersin Arslan’ı anarak sözlerine başlayan MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, ”Hastanelerimizde meydana gelen şiddet olaylarının yüzde 83’ü poliklinikler, acil servisler ve kliniklerde gerçekleşmektedir. Hastanelerimiz şiddetin kol gezdiği, şiddet olaylarının teröre döndüğü ortamlar haline gelmiştir. Bu durum sağlık çalışanlarımızın olduğu kadar hastalarımızın da can güvenliğini tehdit ederek, sağlık hizmetinin arzını da engeller hale gelmiştir. Ülke genelinde milyonlarca hasta, tedavi için acil servislere müracaat etmektedir. Bu kadar yoğun talebin yaşandığı hastanelerimizde bu hizmeti gerek az sayıda personelle ve gerek yıllar içinde eriyen minimum seviyedeki almış olduğu döner sermayeye rağmen özverili bir şekilde, fedakârca sürdüren sağlık görevlilerimize, ölüme varan şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Hepinizin bildiği gibi seçim bölgem Gaziantep’te Dr. Ersin Arslan, hastanede görevi başında şehit edilmiştir. Kendisini rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Sağlık çalışanları toplumda infial oluşturan terör saldırılarında, doğal afet olaylarında mesai mevhumu gözetmeden ve hatta tüm özel günlerinden fedakarlık ederek, hiçbir beklentisi olmadan ve görev yeri dışında, özverili hizmetleri neticesinde milletimizin yaralarını sarmaktadır. Bu şiddet sarmalını önlemek için, daha önce de dile getirdiğimiz gibi, bir an önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde Şiddeti Önleme Daire Başkanlığı kurulması gerekmektedir. Kurulması gereken Şiddeti Önleme Daire Başkanlığı, medyada çıkacak algı yönlendiren haberlerin önüne geçmeli, bu tür haberleri sağlık konusunda ehil basın mensuplarınca hazırlanıp yayınlanması sağlamalıdır. RTÜK tarafından dizilerde canlandırılan ve sağlıkla ilgili bölümlerde şiddete ve kine teşvik sahneleri dikkatle incelenmeli ve bunu önlemek için gerekli adımlar da atılmalıdır. Sağlıkta şiddeti önlemek için, ulusal sağlık disiplini oluşturmak gereklidir. Uygulanacak disiplinin konusu, sağlık hizmetlerinde çalışan personele karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu halkımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza anlatmak olmalıdır. Sağlık Bakanlığında kurulması gereken Şiddeti Önleme Daire Başkanlığı bünyesinde sağlık personelleri, medya ve iletişim uzmanları istihdam edilmelidir. Sosyal medya çok özenli bir şekilde yönetilmelidir. Hasta hakları olduğu kadar hasta sorumlulukları da anlatılmalıdır, hastalar ve hasta yakınları bilgilendirilmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenebilmesi için, sağlıkta şiddetin temel nedenlerinin iyi tespit edilip, ona yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Sağlıkta şiddet olaylarını toplumsal şiddetten ayırmamak gerekir. Bu yüzden sağlıkta şiddeti ve toplumsal şiddeti önlemek için ilgili diğer bakanlıklarla birlikte hareket etmek gerekir. Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırlamakta olduğunu kamuoyundan duyuyoruz. İnşallah bu eylem planını hazırlayanlar, bu konuştuklarımızı dikkate alırlar. Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için caydırıcı, önleyici ve gerçekçi önlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi gerektiğini buradan tekrarlıyorum” diye konuştu.



MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerini hatırlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında ifade ettiği, ‘Sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçunun, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki katalog suçlar arasına alınmalıdır’ sözlerini de hatırlatan Milletvekili Taşdoğan, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bu konu üzerindeki açıklamalarını da ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. ‘Sağlıkta Şiddet Suçlarının Önlenmesi ve Tıpta Yanlış Tedavilerle İlgili Davalardaki Haksızlıkların Sona Erdirilmesi İçin Türk Ceza Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi’ni ön şartsız destekliyoruz. Bu teklifle sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçunun, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki Katalog Suçlar arasına alınması temel bir güvencedir ve yerinde bir tedbirdir. Bilhassa ifade etmek isterim ki bir kişinin yanlışı genelleştirilemez, suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır, pek tabii herkes için bağlayıcıdır. Zor bir dönemden geçerken, en küçük bir provokasyonun sonuçları elbette ağır olabilecektir. Her meslek mensubu insan onurunu incitmekten özenle sakınmalıdır. Ne hastanede ne postanede ne mahkemede ne maliyede ne adliyede ne de hayatın diğer alanlarında insanlık değerleri, insan olmaktan kaynaklanan kazanımlar asla ve kat’i çiğnememelidir. Gazi şehrimizin adaşı, Gazi meclisimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

