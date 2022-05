Her yıl 1218 Mayıs tarihleri arasında kutlanılan Hemşirelik Haftası nedeniyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası Sempozyumu düzenlendi.

GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve GAÜN Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri işbirliğiyle hastane oditoryumunda düzenlenen sempozyumda açılış konuşması yapan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Tüm Hemşirelerimizin hemşireler gününü tebrik ediyorum. Ben konu sağlıksa gerisi teferruattır diyenlerdenim. Bu nedenle herkese sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hayat bir takım oyunudur. Sağlık sistemi de öyle. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz bu takımın birer parçası. Sağlık ekibinin vazgeçilmez üyesi olan tüm hemşirelerimizin 1218 Mayıs Hemşirelik Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu sempozyumda emeği geçen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ise konuşmasında, “Hemşirelik, hastaya en yakın meslektir. Hastaya güven duygusunu hemşireler vermektedir. Ben her zaman çalışma arkadaşlarıma 'Anneden sonra hemşirenin söylediğine dikkat edin' derim. Çünkü anneden sonra en iyi gözlemci hemşirelerdir. Fedakâr bir meslek grubudur. Bu mesleğe gönül vererek tarihe adını yazdıran Çanakkale’de görev yapmış ilk Türk Hemşire Safiye Hüseyin çok önemli bir isimdir. Kendisi Çanakkale Savaşı sırasında şöyle der, 'Besim Ömer Paşam, yiğitlerimizin yarasını sarmak için bu ulvi görevi yerine getirme saadetini tecrübe etmeme izin veriniz. İyileştirdiğim her yara benim için küçük bir madalya olacak. Bu hizmete koşarken hiçbir ödül beklemediğimi açık ve kesin bir dille ifade etmek isterim.' Bu sözler çok şey anlatıyor. Ben de biliyorum ki hepinizin yüzlerce madalyası var. Tüm hemşirelerimizin ve hemşire adaylarının bu önemli gününü ve haftasını en içten dileklerimle kutluyor, herkese başarılı bir sempozyum diliyorum” ifadelerine yer verdi.

GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu ise “Ülkemizin her bir köşesinde özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan tüm değerli hemşerilerimizin 1218 Mayıs hemşirelik haftası kutlu olsun. Hemşirelik birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen kutsal bir meslek grubudur. Hemşirelik mesleğinin sıraladığım bu özelliklerine tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi döneminde en iyi şekilde şahit olduk. Bu dönemde yoğun bakımlarda veya covid ünitelerinde sonsuz sabırla ve fedakârlıkla canları pahasına hizmet verdiler. Milyonlarca insanın hayatını kurtaran veya yaşamlarına dokunan birer gizli kahraman olarak çalıştılar. Sizleri ve Cumhuriyetimizin tüm hemşirelerini saygıyla selamlıyor, verimli bir toplantı geçirmenizi diliyorum. Sempozyumda emeği geçen herkese de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu

Prof. Dr. Derya Tanrıverdi ve Prof. Dr. Özlem Ovayolu’nun oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık; Dijital Dönüşümler Işığında Hemşirelik Eğitimi, Süpervizör Hemşire Dilek Güner; Hemşirelikte İletişim, Hemşire Sevde Nur Algül; Hemşireliğin toplumsal değeri ve güçlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Katrancı; Öğrenci gözüyle pandemi sürecinde intörnlük, Hemşire Derya Butakın; Meslekte branşlaşma başlıklı konular hakkında bilgiler verdi.

Hemşirelik Haftası sebebiyle düzenlenen sempozyuma akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda hemşire ve öğrenci katıldı. Sempozyum müzik dinletisiyle sona erdi.

