Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep çevreci üretimin merkezi olacak Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi gerçekleştirildi Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu: “Gaziantep değişime adapte olma açısından öncü bir il konumundadır'' Gaziantep Valisi Davut Gül: ''Yeşil mutabakata hazırlıklı olmamız şehrimize rekabet üstünlüğü sağlayacaktır'' GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: ''Gaziantep ve bölgemizin yeşil üretimin merkezi olması en büyük hedefimiz''

İHA

Gaziantep çevreci üretimin merkezi olacak Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi gerçekleştirildi Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu: “Gaziantep değişime adapte olma açısından öncü bir il konumundadır'' Gaziantep Valisi Davut Gül: ''Yeşil mutabakata hazırlıklı olmamız şehrimize rekabet üstünlüğü sağlayacaktır'' GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: ''Gaziantep ve bölgemizin yeşil üretimin merkezi olması en büyük hedefimiz''

Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliğinde, kent ve bölge sanayisinin yeşil üretime geçiş sürecine ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunmak hedefiyle Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi gerçekleştirildi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun video mesajı ile başlayan zirvede, Gaziantep Valisi Davut Gül, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ve GIZ Kıdemli Danışmanı Candost Aydın açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yaptığı Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi'nde gerçekleşen ilk panelde Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Finansman; ikinci panelde ise Sanayinin Yeşil Dönüşümü, Enerji Verimliliği, Teşvik ve Destekler konularında bilgiler verilerek bu alanlardaki güncel gelişmeler ile ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

''Gaziantep sanayisi ve üretim alt yapısı ile öncülük ediyor''
Gaziantep’in sanayisi ve üretim altyapısı ile Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecine öncülük ettiğini söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Gaziantep’in ülke ihracatına her yıl kayda değer katkı sağlamanın yanı sıra küresel gelişmeleri de son derece isabetli bir biçimde okuduğunu ifade etti. Sanayisinin dinamik ve proaktif yapısı nedeniyle Gaziantep’in değişime adapte olma açısından da öncülük eden bir il konumunda olduğunu kaydeden Tuzcu, “Gaziantepli sanayicilerin yeni fırsatların farkında olarak küresel ticaretin girmiş olduğu yeşil dönüşüm ve dijitalleşme sürecine adapte olmaya yönelik çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu çerçevede Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından Yeşil Şehirler Projesi’ne dahil edilen Gaziantep’in önümüzdeki dönemde iklim değişikliği çerçevesinde düşük karbonlu ve iklim dirençli yatırımları gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu bağlamda özellikle Gaziantep Sanayi Odası’nın firmalarımızın yeşil üretim süreçlerine geçişte küresel değer zincirlerinde değerlerini güçlendirmek amacıyla sarf ettiği gayreti takdire şayan buluyoruz. Yeşil dönüşüm sürecinin özel sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilmesine vesile olan ve kamu özel sektör iş birliğini sağlamlaştıran bu gibi organizasyonların ihracatta kaydedilen artışın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu güzel organizasyonun Gaziantep sanayisine ve ülkemize önemli katkılar sağlamasını diliyorum” dedi.

''Yeşil dönüşüme hazır olmak 2023 sonrası için çok önemli''
Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi’nin Gaziantep ve bölge sanayisi ile firmalar için önemli bir organizasyon olduğunu ve işletmelerin bu organizasyondan istifade etmeleri gerektiğini kaydeden Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’te yeşil enerji ile ilgili bir hazırlık döneminin oluşmasının odalardan beklenen bir adım olduğunu söyledi. Sanayinin, ticaretin ve şehrin şimdiden hazır olmasının 2023 sonrası için çok önemli olduğunu kaydeden Gül, “Yeşil Mutabakat aynı zamanda bizim için bir fırsattır. Çünkü biz uluslararası ticaret yapan bir şehiriz. Dolayısıyla bu düzenlemeye hazırlıklı olmamız rekabette bize üstünlük sağlayacak. Biz temiz enerjiye uygun şartları olan bir coğrafyada yaşıyoruz" dedi.

“Sürdürülebilir çevre için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz''
Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi’nin yeşil şehir Gaziantep’te düzenlenmesinin isabetli olduğunu ve organizasyondan son derece memnuniyet duyduklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ şunları kaydetti:
“İçme suyu kaynaklarımızın korunması, iklimin korunması, toprağın korunması ve sürdürülebilir çevre anlamında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada hem yerelde hem de uluslararası ortamda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizde bir yandan yeşili çoğaltmak bir yandan da yeşil dönüşüme de adapte olmak açısından çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi’nin hem şehrimiz hem de sanayimize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum.”

''İhracat odaklı kent olmamız yeşil mutabakatı daha önemli kılıyor''
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bugün tüm dünyanın sorunu haline geldiğini ve Gaziantep Sanayi Odası olarak Yeşil Mutabakat konusunda ilk harekete geçen kurumların başında yer aldıklarını söyledi. Yeşil Mutabakatın ihracat odaklı üretim yapan bir kent olan Gaziantep için öneminin büyük olduğunun altını çizen Ünverdi, “Yaptığımız her çalışmada ve her projemizde tüm firmalarımızın sınırda karbon düzenlemesi başlamadan bu kriterlere uygun üretim yapar hale gelmelerini hedefliyor, ‘Yeşil Mutabakat Ruhsatı’na sahip olmalarını istiyoruz. Bunu sağlayabilirsek rakiplerimizin de önüne geçebilir, dezavantaj gibi görünen bu süreci pazardaki payımızı artırarak avantaja dönüştürebiliriz. Çünkü ülkemizin olduğu gibi şehrimizin ihracatının da yaklaşık yüzde 50’lik kısmı Avrupa ve ABD ülkelerine gerçekleştirilmektedir” dedi.
GSO olarak Gaziantep ve bölgenin yeşil üretimin merkezi olmasını hedeflediklerini ve bu potansiyeli de taşıdıklarını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:
“Yeşil Mutabakat, dünyamızın geleceği, yarınımız olan çocuklarımız ve ülke ekonomimiz için bir tercih değil bir zorunluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle, desteklerinden ötürü başta Ticaret Bakanlığımıza ve Sayın Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu’ya, Valimiz Sayın Davut Gül’e, bizimle birlikte olan tüm kurumlarımıza ve değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum.”

''Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişi için itici güç olacak''
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu olarak Gaziantep Sanayi Odası ile birlikte 2017 yılından beri Türkiye’de ve uluslararası mecralarda başarısından gururla söz edilen ve dünyanın çeşitli ülkelerinde benzerlerinin uygulanmasına ilham veren iyi uygulama örneği projelere imza attıklarını söyleyen GIZ Kıdemli Danışmanı Candost Aydın, GSO ile devam etmekte olan projelerinde istihdam fırsatlarının artırılması için sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü desteklediklerini ifade etti.
Yeşil ve dijital dönüşümün önemine de değinen Aydın, “Küresel ısınma, doğal afetler, pandemi, kitlesel göç, kıtlık, gıda krizi, küresel ekonomik daralma ve benzeri gibi ekonomik, sosyal ve ekolojik krizlere karşı sanayinin dayanıklılık ve uyum kapasitesini geliştirmenin; ayakta kalma, kalkınma ve kalkınmanın sürdürülebilirliği için ne kadar önemli oluğuna hep birlikte şahit olduk. Avrupa Yeşil Mutabakatının çizdiği çerçevenin, Türkiye için rekabetçilik ve yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişin itici güçlerinden biri olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

'Tüm yönleri ile anlatıldı'
Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen birinci panelde, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Elif Berrak Taşyürek, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Ürün İnsiyatifi, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün, İşletmeler Açısından Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama/Karbon Ticaret Sistemi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Üvez Yeşil Finansmanda Uluslararası Trendler başlıkları altında bilgi paylaşımında bulundu. İkinci panelde ise Horizon Danışmanlık Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu AB Yeşil Mutabakatının Sektörlere Etkisini, VAT Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş Alternatif Enerji Kaynakları ve Finansman Çözümlerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ETK Uzmanı Mehmet Halil Ayaz Enerji Verimliliği ve Teşviklerini, Poligon İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın, GES Projeleri Kurulum Süreçleri ve Avantajlarını anlatarak bu konulardaki güncel gelişmeler hakkında bilgiler verdi.
Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ne konuşmacı ve panelistlerin yanı sıra Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi Müdürü Harun Topçu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir, Gaziantep İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Buğra Alp Giray Okumuş, STK, kurum ve firma temsilcileri, sanayiciler ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep ve İzmir ticaret odalarından güç birliği imzası Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: “Gaziantep ve İzmir iki kilit şehir” İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: “Kentin tüm karar vericileri ortak akıl ve enerjide”
YEREL HABERLER Gaziantep ve İzmir ticaret odalarından güç birliği ...
Bilal Erdoğan gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan gençlerle buluştu
Kuzenini öldüren doktorun yakalanma anı kamerada
YEREL HABERLER Kuzenini öldüren doktorun yakalanma anı kamerada
Akkent Mahallesi'ne yeni park
YEREL HABERLER Akkent Mahallesi'ne yeni park
GAÜN Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası Sempozyumu Düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde Hemşirelik Haftası Sempozyumu ...
Kuzenini öldüren doktorun teslim olduğu anlar kamerada Önce silahını yere bıraktı, sonra da ellerini kaldırarak trafik polisine teslim oldu
YEREL HABERLER Kuzenini öldüren doktorun teslim olduğu anlar ...
MHP'den sağlıkta şiddete karşı önleme daire başkanlığı talebi
YEREL HABERLER MHP'den sağlıkta şiddete karşı önleme daire ...
Gaziantep'te 15 kilo esrar ele geçirildi Jandarma ekipleri çok miktarda muhtelif uyuşturucu madde ele geçirdi 203 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 kilo esrar ele geçirildi Jandarma ...
Kuzenini öldüren doktorun emniyet ifadesi ortaya çıktı Olaydan önce 2 defa 112’yi arayıp polis talep etmiş Doktor Çelik: "Bana satırla saldırdı, kendimi korumak için ateş ettim" "Borç para vermeyince husumet başladı”
YEREL HABERLER Kuzenini öldüren doktorun emniyet ifadesi ortaya ...
Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele ...
Sonradan engelli olmak ve yaşam kalitesi SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Ergun: “İnsanın ruhsal ve bedensel yaşamı birbirinden ayrılamaz”
YEREL HABERLER Sonradan engelli olmak ve yaşam kalitesi SANKO ...
Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi Sağlıkçıları darp edip ambulansı kaçırmaya çalıştılar Saldırgan hasta yakınları sağlıkçılara ambulansın içinde dehşeti yaşattı Kendileri için görevlendirilen ambulansı beklemeyen hasta yakınları, ambulansın önünü keserek kaçırmaya çalıştı
YEREL HABERLER Hasta yakınları ambulansı kaçırmak ...
Aşevindeki kadınların videosunu izinsiz çeken şahıs gözaltına alındı Konu ile ilgili vali ve emniyet müdürlüğünden açıklama
YEREL HABERLER Aşevindeki kadınların videosunu izinsiz çeken şahıs ...
Gaziantep Valiliğinden DEVA Partisi´ne `evrakta sahtecilik´ suçlaması
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliğinden DEVA Partisi´ne `evrakta ...
Gaziantep Valiliğinden DEVA Partisine "miting yeri" cevabı “Miting yerine onay verildiğine dair yayınlanan belge sahte”
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliğinden DEVA Partisine "miting yeri" ...
Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan arandığı belirlendi
YEREL HABERLER Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan ...
Düğün magandalarına 289 bin 650 TL'lik rekor para cezası Düğünde havaya ateş açarak 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 5 şahsa rekor ceza Düğün magandalarına kişi başı 48 bin 275 TL'lik ceza uygulandı
YEREL HABERLER Düğün magandalarına 289 bin 650 TL'lik rekor para ...
Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2´sini yaralayan doktor adliyede (2)
YEREL HABERLER Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2´sini ...
Büyükşehir'den Araban'a hizmet çıkarması
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Araban'a hizmet çıkarması
Vakıflar Bölge Müdürü Bozkurt: “Bölgedeki tüm tarihi yapılar restore edildi” Vakıflar Haftası etkinlikleri Gaziantep’te başladı
YEREL HABERLER Vakıflar Bölge Müdürü Bozkurt: “Bölgedeki tüm tarihi ...
GAÜN’de telif hakları hukuku anlatıldı
YEREL HABERLER GAÜN’de telif hakları hukuku anlatıldı
Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı
YEREL HABERLER Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı
Gaziantep'te okul önlerinde şok huzur-güven uygulaması Gaziantep'te 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla dev uygulama 50 umuma açık yer ve 160 araç denetlenerek 659 şahıs kontrol edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul önlerinde şok huzur-güven ...
GAÜN Hastanesi’nde “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü” etkinliği El hijyeni herkesin işidir
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü” ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.