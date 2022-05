Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliğinde, kent ve bölge sanayisinin yeşil üretime geçiş sürecine ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunmak hedefiyle Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun video mesajı ile başlayan zirvede, Gaziantep Valisi Davut Gül, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ve GIZ Kıdemli Danışmanı Candost Aydın açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yaptığı Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi'nde gerçekleşen ilk panelde Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Finansman; ikinci panelde ise Sanayinin Yeşil Dönüşümü, Enerji Verimliliği, Teşvik ve Destekler konularında bilgiler verilerek bu alanlardaki güncel gelişmeler ile ilgili paylaşımlarda bulunuldu.



''Gaziantep sanayisi ve üretim alt yapısı ile öncülük ediyor''

Gaziantep’in sanayisi ve üretim altyapısı ile Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecine öncülük ettiğini söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Gaziantep’in ülke ihracatına her yıl kayda değer katkı sağlamanın yanı sıra küresel gelişmeleri de son derece isabetli bir biçimde okuduğunu ifade etti. Sanayisinin dinamik ve proaktif yapısı nedeniyle Gaziantep’in değişime adapte olma açısından da öncülük eden bir il konumunda olduğunu kaydeden Tuzcu, “Gaziantepli sanayicilerin yeni fırsatların farkında olarak küresel ticaretin girmiş olduğu yeşil dönüşüm ve dijitalleşme sürecine adapte olmaya yönelik çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu çerçevede Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından Yeşil Şehirler Projesi’ne dahil edilen Gaziantep’in önümüzdeki dönemde iklim değişikliği çerçevesinde düşük karbonlu ve iklim dirençli yatırımları gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu bağlamda özellikle Gaziantep Sanayi Odası’nın firmalarımızın yeşil üretim süreçlerine geçişte küresel değer zincirlerinde değerlerini güçlendirmek amacıyla sarf ettiği gayreti takdire şayan buluyoruz. Yeşil dönüşüm sürecinin özel sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilmesine vesile olan ve kamu özel sektör iş birliğini sağlamlaştıran bu gibi organizasyonların ihracatta kaydedilen artışın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu güzel organizasyonun Gaziantep sanayisine ve ülkemize önemli katkılar sağlamasını diliyorum” dedi.



''Yeşil dönüşüme hazır olmak 2023 sonrası için çok önemli''

Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi’nin Gaziantep ve bölge sanayisi ile firmalar için önemli bir organizasyon olduğunu ve işletmelerin bu organizasyondan istifade etmeleri gerektiğini kaydeden Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’te yeşil enerji ile ilgili bir hazırlık döneminin oluşmasının odalardan beklenen bir adım olduğunu söyledi. Sanayinin, ticaretin ve şehrin şimdiden hazır olmasının 2023 sonrası için çok önemli olduğunu kaydeden Gül, “Yeşil Mutabakat aynı zamanda bizim için bir fırsattır. Çünkü biz uluslararası ticaret yapan bir şehiriz. Dolayısıyla bu düzenlemeye hazırlıklı olmamız rekabette bize üstünlük sağlayacak. Biz temiz enerjiye uygun şartları olan bir coğrafyada yaşıyoruz" dedi.



“Sürdürülebilir çevre için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz''

Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi’nin yeşil şehir Gaziantep’te düzenlenmesinin isabetli olduğunu ve organizasyondan son derece memnuniyet duyduklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ şunları kaydetti:

“İçme suyu kaynaklarımızın korunması, iklimin korunması, toprağın korunması ve sürdürülebilir çevre anlamında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada hem yerelde hem de uluslararası ortamda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizde bir yandan yeşili çoğaltmak bir yandan da yeşil dönüşüme de adapte olmak açısından çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi’nin hem şehrimiz hem de sanayimize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum.”



''İhracat odaklı kent olmamız yeşil mutabakatı daha önemli kılıyor''

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bugün tüm dünyanın sorunu haline geldiğini ve Gaziantep Sanayi Odası olarak Yeşil Mutabakat konusunda ilk harekete geçen kurumların başında yer aldıklarını söyledi. Yeşil Mutabakatın ihracat odaklı üretim yapan bir kent olan Gaziantep için öneminin büyük olduğunun altını çizen Ünverdi, “Yaptığımız her çalışmada ve her projemizde tüm firmalarımızın sınırda karbon düzenlemesi başlamadan bu kriterlere uygun üretim yapar hale gelmelerini hedefliyor, ‘Yeşil Mutabakat Ruhsatı’na sahip olmalarını istiyoruz. Bunu sağlayabilirsek rakiplerimizin de önüne geçebilir, dezavantaj gibi görünen bu süreci pazardaki payımızı artırarak avantaja dönüştürebiliriz. Çünkü ülkemizin olduğu gibi şehrimizin ihracatının da yaklaşık yüzde 50’lik kısmı Avrupa ve ABD ülkelerine gerçekleştirilmektedir” dedi.

GSO olarak Gaziantep ve bölgenin yeşil üretimin merkezi olmasını hedeflediklerini ve bu potansiyeli de taşıdıklarını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

“Yeşil Mutabakat, dünyamızın geleceği, yarınımız olan çocuklarımız ve ülke ekonomimiz için bir tercih değil bir zorunluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle, desteklerinden ötürü başta Ticaret Bakanlığımıza ve Sayın Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu’ya, Valimiz Sayın Davut Gül’e, bizimle birlikte olan tüm kurumlarımıza ve değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum.”



''Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişi için itici güç olacak''

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu olarak Gaziantep Sanayi Odası ile birlikte 2017 yılından beri Türkiye’de ve uluslararası mecralarda başarısından gururla söz edilen ve dünyanın çeşitli ülkelerinde benzerlerinin uygulanmasına ilham veren iyi uygulama örneği projelere imza attıklarını söyleyen GIZ Kıdemli Danışmanı Candost Aydın, GSO ile devam etmekte olan projelerinde istihdam fırsatlarının artırılması için sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü desteklediklerini ifade etti.

Yeşil ve dijital dönüşümün önemine de değinen Aydın, “Küresel ısınma, doğal afetler, pandemi, kitlesel göç, kıtlık, gıda krizi, küresel ekonomik daralma ve benzeri gibi ekonomik, sosyal ve ekolojik krizlere karşı sanayinin dayanıklılık ve uyum kapasitesini geliştirmenin; ayakta kalma, kalkınma ve kalkınmanın sürdürülebilirliği için ne kadar önemli oluğuna hep birlikte şahit olduk. Avrupa Yeşil Mutabakatının çizdiği çerçevenin, Türkiye için rekabetçilik ve yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişin itici güçlerinden biri olacağına inanıyoruz” diye konuştu.



'Tüm yönleri ile anlatıldı'

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen birinci panelde, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Elif Berrak Taşyürek, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Ürün İnsiyatifi, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün, İşletmeler Açısından Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama/Karbon Ticaret Sistemi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Üvez Yeşil Finansmanda Uluslararası Trendler başlıkları altında bilgi paylaşımında bulundu. İkinci panelde ise Horizon Danışmanlık Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu AB Yeşil Mutabakatının Sektörlere Etkisini, VAT Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş Alternatif Enerji Kaynakları ve Finansman Çözümlerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ETK Uzmanı Mehmet Halil Ayaz Enerji Verimliliği ve Teşviklerini, Poligon İnşaat Genel Müdürü Ahmet Sayın, GES Projeleri Kurulum Süreçleri ve Avantajlarını anlatarak bu konulardaki güncel gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ne konuşmacı ve panelistlerin yanı sıra Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi Müdürü Harun Topçu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir, Gaziantep İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Buğra Alp Giray Okumuş, STK, kurum ve firma temsilcileri, sanayiciler ile davetliler katıldı.

