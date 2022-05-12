Kültür Bakanı Ersoy: 3 yılda 1200 proje destekledik



Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 7'inci Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivaline katıldı. Ersoy, bakanlık olarak son 3 yıl içerisinde bin 200 projeye destek verdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 7'inci Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivaline katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Osman Toprak çok sayıda akademisyenle ve eser sahibi öğrenciler katıldı.

'SİNEMA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE OLUMLU SONUÇLAR ELDE ETTİK'

Programda konuşan Bakan Ersoy, 2019 yılında sinema kanununda yapılan değişiklikle olumlu sonuçlar alındığını ve Türkiye´nin film üretim merkezi haline getirildiğini söyledi. Bakanlık olarak sanata verilen önemin ve yatırımların artarak devam edeceğini söyleyen Ersoy, "Önünüzde uzun bir sanat yolculuğu bulunuyor. Şunu çok açık bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum; Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu uzun yolculukta her zaman genç sanatçılarımızın yanındayız. Sinema sektörünün daha da güçlenmesi için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve bu gayreti her geçen yıl artırarak sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum. 2019 yılında Sinema Kanununda yaptığımız değişikliklerin çok olumlu sonuçlar doğurduğunu gördük. Ülkemizi film üretim merkezlerinden biri haline getirilebilmek amacıyla 2019 yılında Sinema Kanunumuzda önemli değişiklikler yaptık" dedi.

'AMERİKA´DAN SONRA EN FAZLA DİZİ FİLM İHRAÇ EDEN ÜLKE TÜRKİYE´DİR'

Türkiye´nin Amerika´dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülkesi olduğunu söyleyen Ersoy, "Sadece son üç yılda destek verdiğimiz proje sayısı bin 200´e gelmiş durumda. 280 milyona yakın bir destek sağladık. Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı. Yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükseldi. Ayrıca Türk dizilerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında yayınlanması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu emeklerimizin karşılığı olarak dizilerimiz şu anda 150´den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke Türkiye´dir" diye konuştu.

Son dönemler bu alanda yapılan desteklemelerin ve yatırımların ardından Türkiye´nin önemli sanat üretim merkezi haline geldiğini söyleyen Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkeler gelişmişliğinin göstergesi olarak sadece sahip oldukları ekonomik, teknolojik, siyasal imkanlarla değil sanatsal üretimleriyle de değerlendirilmektedir. Bu farkındalıkla hareket ettiğimiz içindir ki ülkemiz artık dünyanın önemli sanat üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu vesileyle Yedinci Uluslararası Altın Baklava Film Festivali´ne katılan ulusal ve uluslararası tüm yarışmacıları kutluyorum."

Konuşmalanın ardından dereceye giren filmlerin kısa sunumunun ardından eser sahiplerinin isimleri açıklanarak ödülleri verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ

2022-05-12 23:30:05



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