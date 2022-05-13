Kubba’dan Hemşireler Haftası mesajı

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Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 12 Mayıs18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hemşireler, sağlık ordusunun vazgeçilmez şifalı elleridir” dedi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 12 Mayıs18 Mayıs Hemşireler Haftasını yayımladığı mesajla kutladı. Mesajında hemşirelerin sağlık ordusunun vazgeçilmez şifalı elleri olduğunu aktaran Kubba, “Pandemi salgınına karşı mücadelede hastaların gözlerine bakıp yüreklerini okşayan kahramanlardır. Bu süreçte özverili çalışmaları ve fedakarlıkları ile yaşadığımız salgın günlerinde o şifalı eller adeta destanlaştılar. Bu uğurda emek veren tüm hemşirelerin Hemşireler haftası kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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