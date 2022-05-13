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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fas’taki toplantıda Gaziantep anlatıldı

İHA

Fas’taki toplantıda Gaziantep anlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2022 Yıllık Olağan Toplantısına katıldı.
Başkan Fatma Şahin, toplantının “Yeşil Şehirler: Voices of Resilience Paneli’nde yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yenilenebilir enerji, çevre yatırımları, fidan ve yeşil çalışmaları, su yönetimi ve bilinçlendirme çalışmalarını anlattı.
Kapsayıcı çalışmalarla şehrin tüm unsurlarıyla yeşil şehir için çalışıldığını ifade eden Şahin, önceliklerinin yeşil sanayi, buna yönelik teknolojik yatırımlar ve doğanın korunması olduğunu vurguladı.

“İklim master planını çıkardık”
Başkan Fatma Şahin, EBRD’ye dünyanın geleceği için aldığı inisiyatif için teşekkür etti. EBRD’nin çalışmalarında ön plana çıkan unsurun yetişmiş insan gücü ve bilimsel alt yapı olduğunu vurgulan Şahin, “Mühendislikte ilk öğretilen şey ‘Ölçmediğin şeyi düzeltemeyeceğin’ oldu. 2014 yılında İmar, Ulaşım ve İklim Master planlarını yaptık. İklim Master Planı ile birlikte şehrin kirletici unsurlarını ortaya çıkardık. Şehirde sanayiyi nasıl ‘yeşil’ yapacağımızı, atık suların nasıl doğaya zarar vermeyeceğini, akıllı sanayiyi çalıştık dedi.

“Kömürden doğal gaza geçtik”
Gaziantep’te akıllı ulaşım ve teknolojik alt yapı konusu üzerinde durduklarını dile getirerek, “Bisikleti teşvik ettik. Diğer önemli başlığımız ısınmaydı. Kömürden doğal gaza geçtik. Bir diğer yatırımımız EBRD ile yaptığımız 27 megavatlık güneş enerjisi sistemimiz. Ayrıca biyogaz, rüzgar enerjisiyle ilgili şehrin yenilenebilir enerji haritasını çıkardık. EBRD ile çok güzel bir alt yapı hazırladık” diye ekledi.

“İnsanımızı yeşil dönüşüme hazırlıyoruz”
Hükümetin yeşil bir ülke için 5 buçuk milyar fidan diktiğine dikkati çeken Şahin, ”Tarım okulunu açtık ve kadın tarım kooperatifleri kurduk. Kadınlarımızı buna hazırlamak gerekiyor. Şehri yeşile dönüştürürken kadınlarımız aile ekonomisine destek vererek yeşil güç ve yeşil ekonomi oluşturma bizim için önemliydi. Şehrimizin 2030 ve 2050 yılında dünyanın, ülkenin ve kentin yeşil olması, insanımızın yeşil dönüşüme hazır olması için hep birlikte gayret gösteriyoruz.”
Toplantıda EBRD Türkiye Ortadoğu Direktörü Sue Barret Gazi şehirde yapılan büyükşehir yatırımlarından övgüyle bahsetti. Panelde Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep için hazırladığı video da izlenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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