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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar, atletizm şenliğinde doyasıya eğlendi

İHA

Çocuklar, atletizm şenliğinde doyasıya eğlendi

Şahinbey Belediyesi, Akkent Spor Köyü’nde spor düzenlediği TAF Çocuk Atletizmi Şenliği’nde yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi.
Şahinbey Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan TAF Çocuk Atletizmi Şenliği, büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Akkent Spor Köyü’nde kurulan Çocuk Atletizmi Parkı’ndaki oyunlarla eğlenen çocuklar, çeşitli öğretici yarışmalarla atletizmin temel dinamiklerini test ettiler. Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde 81 ilde eşzamanlı olarak Dünya Atletizm Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şenliğe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte TAF (Türkiye Atletizm Federasyonu) Başkanı Fatih Çintimar ve Gaziantep Spor İl Müdürü Muhittin Özbay katıldı.

“Spor hayattır”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklar gençler ve her yaştan vatandaş için spor yapmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmasını önemsiyoruz. Bunun için spor salonları, parklarda spor aletleri ve 86 bin 500 metrekarelik alana sahip olan Akkent Spor Köyü'nü yaparak vatandaşın hizmetine sunduk. Spor yaptığım zaman çok daha zinde ve daha çok çalışma azmi ve gayreti içerisinde oluyorum. Gençlerin özellikle üzerindeki enerjiyi, doğru şekilde harcayabilmesinin en güzel yolu spordur. Spor, disiplinli bir hayata ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmaya vesile oluyor. Minik çocuklarımız TAF Çocuk Atletizmi Şenliğinde bir araya geldiler. İlçemizdeki 8 ayrı ilkokuldan yüzlerce minik yavrumuz burada enerjilerini atma fırsatı buldular. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde yaptığımız spor etkinliği şehrimiz ve ilçemiz için büyük önem taşıyor. Bu tür faaliyetleri önümüzdeki günlerde de farklı etkinliklerle sürdüreceğiz” dedi.

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