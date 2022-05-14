Royal Halı´nın yeni koleksiyonu Uluslararası Halı Fuarı´nda görücüye çıktı



GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep'te bu yıl 7´ncisi düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı 'Domotex Turkey' fuarı açıldı. 60 yeni koleksiyon ve 1000'e yakın desen ile yerini alan Royal Halı fuara damga vurdu. Royal Halı Genel Müdürü Tansel Tula, geçen yılın verilerine göre Türkiye´nin gerçekleştirdiği toplam halı ihracatı 3.2 milyar doları bulduğunu, İhracatın yüzde 72´lik kısmının ise Gaziantep´ten gerçekleştiğini söyledi.Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık iş birliğiyle Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi´nde düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı 'Domotex Turkey´ kapılarını ziyaretçilerine açtı. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen fuarda 14 ülkeden 48'i yabancı 216 firma yer alıyor. Halı ve zemin kaplamaları konusunda dünyanın sayılı fuarları arasında yerini alan 'DOMOTEX Turkey' yerli ve yabancı sektör firmaları ile profesyonellerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Royal Halı, bünyesinde bulunan Pierre Cardin, Atlas ve Studio Halı koleksiyonları da pandemi sonrasında ilk kez 'Domotex Turkey' fuarında sergileniyor.60 YAKIN YENİ KOLEKSİYON HAZIRLANDITürkiye´nin global markası Royal Halı´nın 7´nci Domotex Turkey´de ürünlerini sergilediğini belirten Tula, 60 yakın yeni koleksiyon ve 1000'e yakında yeni desen ile 2022 yılında gerek renk gerek desen anlamında çok güçlü bir spektrum ile hazırlandıklarını ifade ederek şöyle dedi:"C240 numaralı stantta yer alıyoruz. Yerli yabancı tüm Royal bayileriyle, halı sektörünün profesyonelleriyle buluşmaya hazırız. Tüm ziyaretçiler Royal Halı, Pierre Cardin, Atlas ve Studio Halı için özel tasarlanmış showroomlarda sergileyeceğimiz 2022´ye özel koleksiyonlarımızı görebilirler. Bu fuarın yıldızı Royal Halı olacak. Düzenlenen bu fuar 3 gün sürecek. Bugün ilk günümüz bizler Royal Halı olarak 200 metrekarenin üzerinde bir stant ile katıldık. Buradaki katılımımız aslında sembolik çünkü bizim fuar için hazırladığımız kalite ve desenlerimizi buraya sığdırmak mümkün değil. Sadece fuar için yaptırdığımız 10 koleksiyonumuz 300 adet halımız var. Bunları fabrikamızdaki showroomlarda sergiliyoruz. İsteyen her müşterimize orada detaylı gösterebiliyoruz. Şubat 2022' de İstanbul'da bir lansman yapmıştık. Onunla beraber birleştirdiğimizde 60'a yakın yeni koleksiyon 1000'e yakında yeni desenimiz mevcut. 2022 yılında halı anlamında gerek renk gerek desen olsun çok güçlü bir spektrum ile hazırlandık. Karşılığını da görebileceğimizi umuyoruz. 2 yıldan bu yana fuar gerçekleştirilemiyordu. Tüm dünya pandemi nedeniyle bu şekilde etkinliklere ara vermişti. Bu aranın ardından bu gibi faaliyetlerin gerçekleşmesi de başlı başına bir sevinç kaynağı. Bugün ilk günü olmasına rağmen ortamı analiz ettiğimiz de Gaziantep'e ve kent sanayisine önemli katkılar sunacağını görüyoruz. Fuara da ilginin yüksek olacağını öngörüyoruz.'' DHA-Genel Türkiye-Gaziantep

2022-05-14 14:45:32



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