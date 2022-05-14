Görme engelli memur, tüm personel ve ilçedeki kurumların numarasını ezbere biliyor



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye İlçe Devlet Hastanesi'nde 22 yıllık memur görme engelli Mehmet Hanifi Demir'in (46) ilçedeki tüm eczane, sağlık ocakları ve kamu kuruluşlarının numaraları ile hastene personelinin dahili ve cep telefonları ezberinde.

İslahiye'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde görme engelli olarak dünyaya gelen Mehmet Hanifi Demir, ilk ve ortaokulu Görme Engelliler Okulu'nda, liseyi ise Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Demir, İslahiye Devlet Hastanesi'ne Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru olarak atandı. 2013 yılından itibaren hastanenin santral bölümünde çalışmaya başlayan Demir, zaman içerisinde tüm hastane personelinin dahili ve cep telefonları ile ilçedeki eczane, sağlık ocakları ve kamu kuruluşlarının numaralarını ezberledi.

'ENGELİ AŞMADA EĞİTİM ÖNEMLİ'

Mehmet Hanifi Demir, hastanenin iletişim işlerini takip ettiğini ve işini severek yaptığını ifade ederek, zaman içerisinde kendisi ve çevresindeki herkese lazım olabilecek numaraları ezberlediğini söyledi. Unutmamak için sürekli tekrarlar yaptığını anlatan Demir,'' 22 yıllık devlet memuruyum, İslahiye Devlet Hastanesi'nde 2013 tarihinden bugüne kadar santral memuru olarak çalışıyorum. Hastanenin iletişim işlerini takip ediyorum. İşimi zevkle yapıyorum. Evli 2 çocuk babasıyım. Doğuştan görme engelliyim. Engelli olmak sosyal hayatın dışına çıkmak değildir. Elimizde geldiği kadarıyla sosyalleşirken, topluma faydalı olurken, toplumunda bizde faydalanması için gayret ediyoruz. Çalıştığım işte verimli olduğumu düşünüyorum. Zaman içerisinde çalıştığım iş arkadaşlarımın numarasını ezberledim. Ardından ilçedeki eczane, sağlık ocakları ve kamu kurumlarının numarasını da ezberledim. Kendimi engelli hissetmiyorum. Spor yapıyorum, koşuyorum. Arkadaşlarım beni görme engelli olarak görmüyorlar, onların içerisinde ben de kendimi görme engelli olduğumu unutuyorum. Engelli kardeşlerime, arkadaşlarıma ise engelinizi hiçbir zaman öne sürerek hayattan kopmayın diyorum. Hayata sıkı sıkı sarılın, özgüvenli olun. Ne olur eğitim öğretiminizi aksatmayın'' diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-05-14 17:02:39



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