ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Gaziantep Basketbol: 82 - Darüşşafaka: 85

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Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final PlayOff ilk maçında konuk ettiği Darüşşafaka’ya 8582 mağlup oldu. Darüşşafaka, deplasmanda aldığı bu galibiyetle 16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak maç öncesi seride 10 öne geçti.





Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Kaan Büyükçil xx, Alper Özgök xx

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy xx 7, Jarmar Gulley xxxx 27, Alpha Kaba xxxx 16, QJ Petterson xx 10, Ryan Shanahan Luther xx 5, Orhan Haciyeva xx 8, Leon Harun Apaydın, Dusan Cantekin x 2, Milton Doyle xx 7

Başantrenör: Tutku Açık

Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu xxxx 16, Troy Caupain xxxx 21, Nathan Boothe xx 9, Gabriel Olaseni xxx 15, Isaiah Pineiro xx 8, Wayne Cullough xxx 12, Sinan Güler x 4, Ragıp Berke Atar, Selim Şav, Can Maxim Mutaf

Başantrenör: Selçuk Ernak

1.Periyot: 2122 (Darüşşafaka lehine)

Devre: 3839 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 5863 (Darüşşafaka lehine)

5. Faul: Wayne Cullough

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